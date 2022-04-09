Оккупанты под Мариуполем избили до смерти 78-летнего журналиста, писателя Евгения Баля – омбудсмен

Россияне три дня избивали 78-летнего писателя, а потом отпустили со словами "не воюем с ветеранами флота СССР", рассказали в Национальном союзе писателей Фото: visnyk.lutsk.ua

По ее информации, мужчину 18 марта российские военные захватили у него дома – в Мелекино под Мариуполем.

"Поводом для задержания стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Через три дня его отпустили с жестокими побоями. 2 апреля Евгений Баль ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток, которым подвергли журналиста-ветерана российские оккупанты", – написала Денисова.

Она подчеркнула, что убийства и пытки журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и других международных соглашений.

В связи с гибелью Баля и литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ. Она попросила учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

"Капитан 1-го ранга, писатель и журналист Евгений Баль умер после трехдневной пытки рашистскими орками. 7 апреля ему бы исполнилось 79 лет", – написал в Facebook представитель Национального союза писателей Украины Павел Кущ.

По его информации, захватчики ворвались в дом писателя и во время обыска обнаружили фото с украинскими военными, членский билет НСПУ и другие "доказательства фашизма". Три дня над мужчиной жестоко издевались, потом отпустили.

"Нужно знать Евгения Баля! Он подтвердил, что его избили за эти три дня и есть тяжелые повреждения, но заверил, что обязательно поправится. Коллега также признался, что русские палачи были очень "великодушными". Отпустили 78-летнего мужчину, потому что, мол, "не воюем с ветеранами флота СССР..." Это после нескольких дней избиения", – рассказал Павел Кущ.

По словам Куща, он договорился с коллегой о его эвакуации через пару дней, когда тот немного оправится, но Евгений Баль уже не смог прийти в себя после пыток.

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