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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты под Мариуполем избили до смерти 78-летнего журналиста, писателя Евгения Баля – омбудсмен

Россияне три дня избивали 78-летнего писателя, а потом отпустили со словами "не воюем с ветеранами флота СССР", рассказали в Национальном союзе писателей
Россияне три дня избивали 78-летнего писателя, а потом отпустили со словами "не воюем с ветеранами флота СССР", рассказали в Национальном союзе писателей
Фото: visnyk.lutsk.ua

От рук российских оккупантов погиб 78-летний журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль. Об этом 9 апреля написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее информации, мужчину 18 марта российские военные захватили у него дома – в Мелекино под Мариуполем.

"Поводом для задержания стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Через три дня его отпустили с жестокими побоями. 2 апреля Евгений Баль ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток, которым подвергли журналиста-ветерана российские оккупанты", – написала Денисова.

Она подчеркнула, что убийства и пытки журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и других международных соглашений.

В связи с гибелью Баля и литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ. Она попросила учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/518047796343164

"Капитан 1-го ранга, писатель и журналист Евгений Баль умер после трехдневной пытки рашистскими орками. 7 апреля ему бы исполнилось 79 лет", – написал в Facebook представитель Национального союза писателей Украины Павел Кущ.

По его информации, захватчики ворвались в дом писателя и во время обыска обнаружили фото с украинскими военными, членский билет НСПУ и другие "доказательства фашизма". Три дня над мужчиной жестоко издевались, потом отпустили.

"Нужно знать Евгения Баля! Он подтвердил, что его избили за эти три дня и есть тяжелые повреждения, но заверил, что обязательно поправится. Коллега также признался, что русские палачи были очень "великодушными". Отпустили 78-летнего мужчину, потому что, мол, "не воюем с ветеранами флота СССР..." Это после нескольких дней избиения", – рассказал Павел Кущ.

По словам Куща, он договорился с коллегой о его эвакуации через пару дней, когда тот немного оправится, но Евгений Баль уже не смог прийти в себя после пыток.

https://www.facebook.com/pavlo.kushch.58/posts/1189057525179039

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Баль был морским офицером, более 30 лет нес службу на подлодках Северного и Тихоокеанского флотов, не раз ходил в автономное плавание. С 2014 года вел активную волонтерскую деятельность в Приазовье. Часто встречался с подразделениями морских пехотинцев и пограничников и другими защитниками Мариуполя, передал им свои книги и библиотеки книг украинских писателей.

Был автором книг "Фарватер не известен", "Меридианы штурмана Барка", "Хроники пса Филимона" и других, а также многих публикаций в прессе.

Теги: Людмила Денисова, Мариуполь, ветераны, Приазовье, пытки, журналисты, омбудсмен, война России против Украины, писатель, избиение, ветеран, российские военные, российские оккупанты
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