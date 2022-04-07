ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

НСЖУ подготовил украиноязычную адаптацию издания о безопасности журналистов

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В НСЖУ заявили, что тысячи украинских журналистов после вторжения РФ стали фронтовыми корреспондентами
В НСЖУ заявили, что тысячи украинских журналистов после вторжения РФ стали фронтовыми корреспондентами
Фото: depositphotos.com

Национальный союз журналистов Украины совместно с ЮНЕСКО перевели на украинский язык специальное издание "Руководство по безопасности для журналистов". Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба НСЖУ.

Руководство предлагает инструкции для журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов, эпидемий, стихийных бедствий и уличных протестов.

Кроме советов по мерам предосторожности, справочник содержит рассказы иностранных корреспондентов об их опыте во время путешествий в районы повышенного риска.

"Каждый день журналисты и работники СМИ рискуют своей жизнью в Украине, чтобы предоставить спасительную информацию местному населению и информировать мир о реалиях этой войны. Мы настроены поддерживать и защищать их всеми возможными способами", – сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что тысячи украинских журналистов после вторжения РФ стали фронтовыми корреспондентами.

"При этом не имея соответствующих навыков и защитного снаряжения. Наша миссия – максимально обезопасить жизнь и здоровье журналистов, освещающих войну в Украине. Благодарим международное сообщество за поддержку и значительное внимание к украинской теме", – отметил он.

Первое издание "Руководства по безопасности для журналистов" было опубликовано в 1992 году. Оно обновляется с учетом новых реалий и вызовов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны России против Украины погибло 18 журналистов. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

Теги: Украина, ЮНЕСКО, журналисты, НСЖУ, война России против Украины, Одри Азуле, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины
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