Нидерландского журналиста, распространившего фото ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины

По данным СБУ, Дулмерс приехал в Украину 1 марта через международный пункт пропуска Рава-Русская. От ВСУ он получил пресс-карту для освещения военных действий.

I worked within the rules of my press accreditation This week, I heard only after Ukraine imposted new laws , making it impossible for the press to work. We were NOT informed. Ukraine can only hope for an EU membership if it applies to the basic fundamentals of free press — Robert Dulmers (@Saint_Just1965) April 3, 2022

"Во время пребывания в Одессе 3 апреля 2022 года Роберт Дулмерс вопреки нормам действующего законодательства о запрете на распространение информации о результатах ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации (был проинформирован перед получением пресс-карты), разместил в личных пабликах видео о подрывах объектов критической инфраструктуры Одессы и области вражескими ракетными ударами", – рассказали в спецслужбе.

Журналиста лишили аккредитации и запретили въезд в страну на три года. После этого он попытался вернуться в Украину – и тогда пограничники продлили запрет до 10 лет, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом в своем Twitter журналист уверяет, что работал согласно правилам пресс-аккредитации.

"Я работал в рамках правил моей аккредитации. Только на этой неделе я узнал, что Украина ввела новые законы, лишившие прессу возможности работать. Нас не информировали", – написал он.

Главный редактор Nederlands Dagblad Сжирк Куйпер сообщил в Twitter, что МИД Нидерландов просит разъяснений от Украины по этой ситуации.

Oorlogsverslaggever @Saint_Just1965 is - ondanks de militaire accreditatie waarmee hij voor @NDnl verslag doet - vanmiddag onder dwang uitgezet naar Moldavië; onduidelijk is welke autoriteit achter deze actie zit. @minbuza vraagt opheldering bij Oekraïne. https://t.co/Tx8hfh7Fb6 — Sjirk * Kuijper (@sjirkkuijper) April 3, 2022