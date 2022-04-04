ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерландского журналиста, распространившего фото ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дулмерсу запретили везд на 10 лет
Дулмерсу запретили везд на 10 лет
Скриншот: Robert Dulmers / Twitter

Журналиста нидерландской газеты Nederlands Dagblad Роберта Дулмерса лишили аккредитации из-за распространения фото и видео ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Одессе и области. Об этом "Детектор медиа" сообщили в СБУ.

По данным СБУ, Дулмерс приехал в Украину 1 марта через международный пункт пропуска Рава-Русская. От ВСУ он получил пресс-карту для освещения военных действий.

"Во время пребывания в Одессе 3 апреля 2022 года Роберт Дулмерс вопреки нормам действующего законодательства о запрете на распространение информации о результатах ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации (был проинформирован перед получением пресс-карты), разместил в личных пабликах видео о подрывах объектов критической инфраструктуры Одессы и области вражескими ракетными ударами", – рассказали в спецслужбе.

Журналиста лишили аккредитации и запретили въезд в страну на три года. После этого он попытался вернуться в Украину – и тогда пограничники продлили запрет до 10 лет, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2312624388879450

При этом в своем Twitter журналист уверяет, что работал согласно правилам пресс-аккредитации.

"Я работал в рамках правил моей аккредитации. Только на этой неделе я узнал, что Украина ввела новые законы, лишившие прессу возможности работать. Нас не информировали", – написал он.

Главный редактор Nederlands Dagblad Сжирк Куйпер сообщил в Twitter, что МИД Нидерландов просит разъяснений от Украины по этой ситуации.

Контекст:

24 марта Верховная Рада приняла закон, который вводит уголовное наказание за несанкционированное распространение информации в условиях военного времени. В частности, речь идет о публикации данных о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, поставках и перемещении вооружения и боеприпасов.

26 марта документ опубликовали в "Голосі України", и с 27 марта изменения вступили в силу. Подробнее об изменениях можно прочитать в материале издания "ГОРДОН".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Одесса, Нидерланды, война, депортация, журналисты, война России против Украины, ракеты
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