Нидерландского журналиста, распространившего фото ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины

По данным СБУ, Дулмерс приехал в Украину 1 марта через международный пункт пропуска Рава-Русская. От ВСУ он получил пресс-карту для освещения военных действий.
I worked within the rules of my press accreditation This week, I heard only after Ukraine imposted new laws , making it impossible for the press to work. We were NOT informed. Ukraine can only hope for an EU membership if it applies to the basic fundamentals of free press— Robert Dulmers (@Saint_Just1965) April 3, 2022
"Во время пребывания в Одессе 3 апреля 2022 года Роберт Дулмерс вопреки нормам действующего законодательства о запрете на распространение информации о результатах ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации (был проинформирован перед получением пресс-карты), разместил в личных пабликах видео о подрывах объектов критической инфраструктуры Одессы и области вражескими ракетными ударами", – рассказали в спецслужбе.
Журналиста лишили аккредитации и запретили въезд в страну на три года. После этого он попытался вернуться в Украину – и тогда пограничники продлили запрет до 10 лет, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
При этом в своем Twitter журналист уверяет, что работал согласно правилам пресс-аккредитации.
"Я работал в рамках правил моей аккредитации. Только на этой неделе я узнал, что Украина ввела новые законы, лишившие прессу возможности работать. Нас не информировали", – написал он.
Главный редактор Nederlands Dagblad Сжирк Куйпер сообщил в Twitter, что МИД Нидерландов просит разъяснений от Украины по этой ситуации.
Oorlogsverslaggever @Saint_Just1965 is - ondanks de militaire accreditatie waarmee hij voor @NDnl verslag doet - vanmiddag onder dwang uitgezet naar Moldavië; onduidelijk is welke autoriteit achter deze actie zit. @minbuza vraagt opheldering bij Oekraïne. https://t.co/Tx8hfh7Fb6— Sjirk * Kuijper (@sjirkkuijper) April 3, 2022
24 марта Верховная Рада приняла закон, который вводит уголовное наказание за несанкционированное распространение информации в условиях военного времени. В частности, речь идет о публикации данных о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, поставках и перемещении вооружения и боеприпасов.
26 марта документ опубликовали в "Голосі України", и с 27 марта изменения вступили в силу. Подробнее об изменениях можно прочитать в материале издания "ГОРДОН".