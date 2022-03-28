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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты призвали украинские власти прекратить травлю и обвинения СМИ в "корректировке огня". Заявление

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Обращение поддержали украинские и зарубежные журналисты
Обращение поддержали украинские и зарубежные журналисты
Фото: pixabay.com

Сотрудники украинских и иностранных масс-медиа просят президента Украины, его офис, Министерство обороны, СБУ, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство иностранных дел прекратить травлю журналистов, освещающих российское вторжение в Украину. Заявление опубликовано 28 марта на сайте "Детектор медиа".

"Требуем немедленно принять все меры, чтобы прекратить травлю журналистов, которые являются наибольшими союзниками Украины в этой войне. Мы также требуем привлечь квалифицированных технических специалистов и разработать прозрачные правила освещения российских обстрелов", – сказано в нем.

Журналисты отмечают, что "именно благодаря их работе мир и граждане Украины узнают о преступлениях России, о гуманитарной катастрофе, к которой они привели, о разрушениях и жертвах российских обстрелов".

"Из-за системных необоснованных заявлений чиновников и официальных структур в обществе начали видеть измену и "корректировку огня" в работе всех без исключения журналистов, что чрезвычайно вредно для Украины. Призываем немедленно решить ключевые проблемы, чтобы улучшить ситуацию с работой журналистов", – объяснили подписавшиеся.

В списке проблем, озвученных журналистами, указано, что "генералы армии должны решать боевые задачи, а не тратить свое бесценное время на микроменеджмент съемочных групп на местах", и подчеркивается, что "решение об освещении обстрелов должно быть обоснованным специалистами и прозрачным".

Авторы заявления просят "прекратить "двойные стандарты" в отношении иностранных и украинских журналистов".

"Призываем стороны к диалогу и построению прозрачных правил работы журналистов в Украине. Для победы Украины очень нужно построить максимально благоприятные условия для работы свободной печати, насколько это возможно в условиях войны", – считают журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта Верховная Рада приняла закон, который вводит уголовное наказание за несанкционированное распространение информации в условиях военного времени. В частности, речь идет о публикации данных о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, поставках и перемещении вооружения и боеприпасов.

26 марта документ опубликовали в "Голосі України", и с 27 марта изменения вступили в силу. Подробнее об изменениях можно прочитать в материале издания "ГОРДОН".

Теги: СМИ, СБУ, война, вторжение, журналисты, обстрелы, война России против Украины, президент
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