Журналисты призвали украинские власти прекратить травлю и обвинения СМИ в "корректировке огня". Заявление

"Требуем немедленно принять все меры, чтобы прекратить травлю журналистов, которые являются наибольшими союзниками Украины в этой войне. Мы также требуем привлечь квалифицированных технических специалистов и разработать прозрачные правила освещения российских обстрелов", – сказано в нем.

Журналисты отмечают, что "именно благодаря их работе мир и граждане Украины узнают о преступлениях России, о гуманитарной катастрофе, к которой они привели, о разрушениях и жертвах российских обстрелов".

"Из-за системных необоснованных заявлений чиновников и официальных структур в обществе начали видеть измену и "корректировку огня" в работе всех без исключения журналистов, что чрезвычайно вредно для Украины. Призываем немедленно решить ключевые проблемы, чтобы улучшить ситуацию с работой журналистов", – объяснили подписавшиеся.

В списке проблем, озвученных журналистами, указано, что "генералы армии должны решать боевые задачи, а не тратить свое бесценное время на микроменеджмент съемочных групп на местах", и подчеркивается, что "решение об освещении обстрелов должно быть обоснованным специалистами и прозрачным".

Авторы заявления просят "прекратить "двойные стандарты" в отношении иностранных и украинских журналистов".

"Призываем стороны к диалогу и построению прозрачных правил работы журналистов в Украине. Для победы Украины очень нужно построить максимально благоприятные условия для работы свободной печати, насколько это возможно в условиях войны", – считают журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)