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За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона

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С 27 марта распространение ряда данных является уголовным преступлением
С 27 марта распространение ряда данных является уголовным преступлением
Фото: ДСНС України / Telegram
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

24 марта Верховная Рада приняла закон №2160–IX, который вводит уголовное наказание за несанкционированное распространение информации в условиях военного времени. В частности, речь идет о публикации данных о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, поставках и перемещении вооружения и боеприпасов. 26 марта документ опубликовали в "Голосе Украины", и с 27 марта изменения вступили в силу. Издание "ГОРДОН" рассказывает, что Рада предусмотрела в новом законе.

В Уголовный кодекс Украины внесены изменения и добавлена новая статья – 114-2, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украине, а также о движении, перемещении или расположении Вооруженных сил Украины и иных военных формирований в условиях военного времени.

1. За распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов Украине, в том числе об их перемещении по территории страны, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Исключением является только информация, размещенная на официальных ресурсах:

  • Генеральным штабом ВСУ;
  • Министерством обороны Украины;
  • официальными ведомствами стран-партнеров.

"Распространение информации о международной военной помощи вредит Украине, поскольку враг мониторит эту информацию и делает все возможное, чтобы перемещение и предоставление такой помощи не произошло", – пояснила заместитель министра обороны Анна Маляр.

2. Распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ или других военных формирований с возможностью идентификации на местности наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Исключением является только информация, опубликованная Генеральным штабом ВСУ.

"Распространение информации об оборонительных или наступательных действиях ВСУ приводит к увеличению потерь личного состава и активизации врага. Так, если ВСУ заняли определенные рубежи, но не закрепились там, утечка или распространение такой информации до завершения операции приводит к активизации врага", – сообщила Маляр.

3. Если информация, описанная в предыдущих двух пунктах, размещалась:

  • по предварительному сговору группы лиц;
  • из корыстных побуждений;
  • с целью предоставления информации государству-агрессору;
  • с целью предоставления информации незаконным вооруженным формированиям,

то применяется наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Заместитель министра обороны уточнила, что под распространением понимается передача информации всеми возможными каналами. Это могут быть СМИ, интернет, заявления и письма, адресованные третьим лицам, публичные выступления или распространение листовок.

"Не считается преступлением передача такой информации правоохранительным органам или тому лицу, которого данная информация непосредственно касается. Что считается несанкционированным распространением? Если информация выложена до того, как ее официально обнародовал Генеральный штаб, или без письменного разрешения Генерального штаба ВСУ", – подчеркнула Маляр. 

По ее словам, передача информации запрещена "в интересах безопасности государства". Речь идет об ограничениях только на период действия военного положения или до тех пор, пока Генштаб не обнародует сведения.

"Только после того, как Генштаб обнародовал информацию о той или иной оборонной или наступательной операции, ее можно распространять, обсуждать, давать оценочные суждения и приводить экспертные, профессиональные или блогерские мнения", – заявила Маляр.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/videos/511877977276402/

Теги: Верховная Рада, СМИ, СБУ, Украина, оружие, шпионаж, военные, вооружение, ПВО, запрет, уголовный кодекс, боеприпасы, бронетехника, госизмена, журналисты, закон, ВСУ, обстрелы, войска
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