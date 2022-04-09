Оккупанты цинично предложили эвакуировать в РФ экипажи обстреливаемых ими суден в Мариуполе – полк "Азов"

"В течение нескольких дней враг обстреливал гражданские иностранные торговые суда и ледокол "Капитан Белоусов", находящиеся на причалах Мариупольского торгового порта. Сегодня, во время переговоров украинских военных об эвакуации с экипажами кораблей, среди которых много иностранных граждан, в частности Турции, Болгарии, вклинились представители врага, убеждая не верить Украине и предлагая эвакуацию от себя", – говорится в сообщении.
Полк "Азов" считает, что оккупанты "продолжают действовать цинично".
"Куда именно будут эвакуированы членов экипажей – не сообщается. Прозвучали лишь наставления выйти к врагу с имеющимся на кораблях провиантом", – объяснили украинские военные.
Они напомнили, что россияне убили члена экипажа "Капитана Белоусова", еще несколько человек с ледокола ранили, также ранение получили люди с судна, плавающего под флагом Доминиканской Республики.
"На обеспечение безопасности от оккупантов надеяться очень трудно. Призываем консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию по коридору, который будет контролировать государство Украина", – призвал полк "Азов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
В порту Мариуполя остались заблокированными суда, которые находились там в момент вторжения.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".