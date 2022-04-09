ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты цинично предложили эвакуировать в РФ экипажи обстреливаемых ими суден в Мариуполе – полк "Азов"

В порту остались заблокированными гражданские судна
В порту остались заблокированными гражданские судна
Фото: ГП "Мариупольский морской торговый порт" - Официальная страница / Facebook (архив)

Российские оккупанты обстреляли гражданские судна в порту Мариуполя, а затем предложили экипажам судов эвакуацию на российскую территорию. Об этом 9 апреля проинформировал в Telegram участвующий в обороне Мариуполя украинский полк "Азов".

"В течение нескольких дней враг обстреливал гражданские иностранные торговые суда и ледокол "Капитан Белоусов", находящиеся на причалах Мариупольского торгового порта. Сегодня, во время переговоров украинских военных об эвакуации с экипажами кораблей, среди которых много иностранных граждан, в частности Турции, Болгарии, вклинились представители врага, убеждая не верить Украине и предлагая эвакуацию от себя", – говорится в сообщении.

Полк "Азов" считает, что оккупанты "продолжают действовать цинично".

"Куда именно будут эвакуированы членов экипажей – не сообщается. Прозвучали лишь наставления выйти к врагу с имеющимся на кораблях провиантом", – объяснили украинские военные.

Они напомнили, что россияне убили члена экипажа "Капитана Белоусова", еще несколько человек с ледокола ранили, также ранение получили люди с судна, плавающего под флагом Доминиканской Республики.

"На обеспечение безопасности от оккупантов надеяться очень трудно. Призываем консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию по коридору, который будет контролировать государство Украина", – призвал полк "Азов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

В порту Мариуполя остались заблокированными суда, которые находились там в момент вторжения.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают. 

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Теги: Россия, война, Мариуполь, продукты, переговоры, полк Азов, эвакуация, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, судно, погибшие, ранение, корабли, экипаж, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (85117)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (75878)
3
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (32662) G
4
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (21816)
5
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм (21387)
6
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (19007)
7
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (16774)
8
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (13546)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS