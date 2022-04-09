Оккупанты цинично предложили эвакуировать в РФ экипажи обстреливаемых ими суден в Мариуполе – полк "Азов"

"В течение нескольких дней враг обстреливал гражданские иностранные торговые суда и ледокол "Капитан Белоусов", находящиеся на причалах Мариупольского торгового порта. Сегодня, во время переговоров украинских военных об эвакуации с экипажами кораблей, среди которых много иностранных граждан, в частности Турции, Болгарии, вклинились представители врага, убеждая не верить Украине и предлагая эвакуацию от себя", – говорится в сообщении.

Полк "Азов" считает, что оккупанты "продолжают действовать цинично".

"Куда именно будут эвакуированы членов экипажей – не сообщается. Прозвучали лишь наставления выйти к врагу с имеющимся на кораблях провиантом", – объяснили украинские военные.

Они напомнили, что россияне убили члена экипажа "Капитана Белоусова", еще несколько человек с ледокола ранили, также ранение получили люди с судна, плавающего под флагом Доминиканской Республики.

"На обеспечение безопасности от оккупантов надеяться очень трудно. Призываем консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию по коридору, который будет контролировать государство Украина", – призвал полк "Азов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)