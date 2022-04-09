Оккупанты в Мариуполе собирают тела убитых мирных жителей, а затем уничтожают в мобильных крематориях или хоронят в братских могилах – горсовет

"Фото, от которого застывает кровь. Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, самый крупный из таких пунктов расположен в складском помещении на выезде к поселку Старый Крым.

"Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах. Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Потому что масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче", – заявили в пресс-службе.

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