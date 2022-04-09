Оккупанты в Мариуполе собирают тела убитых мирных жителей, а затем уничтожают в мобильных крематориях или хоронят в братских могилах – горсовет

"Фото, от которого застывает кровь. Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу", – говорится в сообщении.
По данным горсовета, самый крупный из таких пунктов расположен в складском помещении на выезде к поселку Старый Крым.
"Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах. Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Потому что масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче", – заявили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Президент Владимир Зеленский рассказал 9 октября, что Мариуполь осаждают 10 тыс. российских военных.