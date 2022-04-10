"Больше двух недель никто не берет трубку". Замкомандира "Азова" Калина рассказал об обороне Мариуполя

Паламар: Все радуются, потому что орда не идет дальше. Но задумывались ли вы, как здесь находиться? Скриншот: АЗОВ / Twitter

"Многие сегодня говорят об обороне Мариуполя. Что мы сражаемся с преобладающими силами противника, что мы сдерживаем большую орду, что мы не пускаем россиян дальше и тем самым задерживаем всю российскую армию. Все радуются, потому что орда не идет дальше. Но задумывались ли вы, как здесь находиться? Как сражаться в таких условиях? Что чувствуют защитники Мариуполя? Это как когда тебе пишут смс: "Как твои дела, друг?", а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном. И командует лучше и эффективнее за этого "полкана". который всю свою жизнь получал зарплату от государства. Он просит за одного, за второго, за третьего солдата и всегда скромно забывает о себе. Забывает о том, чтобы его наградили. Это когда отделение азовцев штурмует роту элитного спецназа. Это когда побратим, имея тяжелые ранения, убегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем краю", – сказал он.

Паламар добавил, что это "политики, которые говорят: "Да мы их поддержим, мы постоянно с ними на связи", но уже больше двух недель никто не берет трубку и никто ни с кем не общается".

"Это помнить о нас, помнить вечно о Мариуполе, рассказывать об этом, но это город-мученик. Это город-борец. И мы не в прошлом, мы в настоящем. Это когда ты читаешь о себе со скорбью, а ты еще есть. Ты еще живешь надеждой, ты понимаешь, что к тебе должны прийти. И особенно те люди, которые верны присяге, которые знают, что Россию можно победить", – добавил он.