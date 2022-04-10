"Больше двух недель никто не берет трубку". Замкомандира "Азова" Калина рассказал об обороне Мариуполя

"Многие сегодня говорят об обороне Мариуполя. Что мы сражаемся с преобладающими силами противника, что мы сдерживаем большую орду, что мы не пускаем россиян дальше и тем самым задерживаем всю российскую армию. Все радуются, потому что орда не идет дальше. Но задумывались ли вы, как здесь находиться? Как сражаться в таких условиях? Что чувствуют защитники Мариуполя? Это как когда тебе пишут смс: "Как твои дела, друг?", а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном. И командует лучше и эффективнее за этого "полкана". который всю свою жизнь получал зарплату от государства. Он просит за одного, за второго, за третьего солдата и всегда скромно забывает о себе. Забывает о том, чтобы его наградили. Это когда отделение азовцев штурмует роту элитного спецназа. Это когда побратим, имея тяжелые ранения, убегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем краю", – сказал он.
Паламар добавил, что это "политики, которые говорят: "Да мы их поддержим, мы постоянно с ними на связи", но уже больше двух недель никто не берет трубку и никто ни с кем не общается".
"Это помнить о нас, помнить вечно о Мариуполе, рассказывать об этом, но это город-мученик. Это город-борец. И мы не в прошлом, мы в настоящем. Это когда ты читаешь о себе со скорбью, а ты еще есть. Ты еще живешь надеждой, ты понимаешь, что к тебе должны прийти. И особенно те люди, которые верны присяге, которые знают, что Россию можно победить", – добавил он.
* Відкинути скорботу, повернути місто, перемогти. Заради тих, хто вже віддав за цю перемогу життя. Маріуполь – Україна! * pic.twitter.com/EzZ46X3xxs— АЗОВ (@Polk_Azov) April 10, 2022
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
В порту Мариуполя остались заблокированными суда, которые находились там в момент вторжения.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".