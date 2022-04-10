Япония убрала батальон "Азов" из справочника по международному терроризму

Ведомство объяснило, что "Азов" был внесен в "Справочник по международному терроризму" за 2021 год на основании отчетов, опубликованных японскими и иностранными организациями и научно-исследовательскими институтами, однако Агентство общественной безопасности Японии ранее не давала независимую свою оценку деятельности батальона.
"Мы решили удалить вышеуказанное описание из "Справочника по международному терроризму 2021" на нашем веб-сайте", – заявили в агентстве.
Японская спецслужба также отметила, что в последнее время некоторые СМИ приписывали японской разведке признание "Азова" неонацистской организацией, что на самом деле является неправдой.
"Азов" основан 5 мая 2014 года в виде батальона, 17 сентября того же года был реорганизован, на его базе создали одноименный полк, сообщается на сайте подразделения. 11 ноября полк "Азов" перевели в состав Национальной гвардии Украины.
С начала полномасштабного вторжения РФ полк "Азов" обороняет Украину. В частности, бойцы "Азова" стоят на защите города Мариуполь Донецкой области, осажденного российскими войсками.