Япония убрала батальон "Азов" из справочника по международному терроризму

Ведомство объяснило, что "Азов" был внесен в "Справочник по международному терроризму" за 2021 год на основании отчетов, опубликованных японскими и иностранными организациями и научно-исследовательскими институтами, однако Агентство общественной безопасности Японии ранее не давала независимую свою оценку деятельности батальона.

"Мы решили удалить вышеуказанное описание из "Справочника по международному терроризму 2021" на нашем веб-сайте", – заявили в агентстве.

Японская спецслужба также отметила, что в последнее время некоторые СМИ приписывали японской разведке признание "Азова" неонацистской организацией, что на самом деле является неправдой.