Боевики "ДНР" угрожают применить химическое оружие на "Азовстали" в Мариуполе

По словам Басурина, на заводе имеются подземные этажи, штурмуя его, "можно положить" большое количество солдат, а "противник потерь как таковых не понесет".

Вместо этого боевик предложил "найти все выходы и входы", а после этого "обратиться к химическим войскам".

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин сообщил 11 апреля, что в районе "Азовстали" находятся не менее 1,5 тыс. украинских военнослужащих, пишет "РИА Новости" в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)