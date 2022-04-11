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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ДНР" угрожают применить химическое оружие на "Азовстали" в Мариуполе

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Штурмуя "Азовсталь", можно "положить большое количество солдат", считают боевики "ДНР"
Штурмуя "Азовсталь", можно "положить большое количество солдат", считают боевики "ДНР"
Фото: EPA

Один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Его цитирует в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости" 11 апреля.

По словам Басурина, на заводе имеются подземные этажи, штурмуя его, "можно положить" большое количество солдат, а "противник потерь как таковых не понесет".

Вместо этого боевик предложил "найти все выходы и входы", а после этого "обратиться к химическим войскам".

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин сообщил 11 апреля, что в районе "Азовстали" находятся не менее 1,5 тыс. украинских военнослужащих, пишет "РИА Новости" в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Теги: Россия, Украина, оружие, химическое оружие, Мариуполь, штурм, террористы, боевики, Денис Пушилин, Азовсталь, вторжение, ДНР, Эдуард Басурин, обстрелы, война России против Украины
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