Мариуполь сейчас невозможно деблокировать военным путем – Арестович

"Любые деблокирующие войска не пройдут под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма. Учитывая, что территория, над которой летит российская авиация, контролируется российскими войсками в настоящий момент", – сказал Арестович.
По его словам, положение Мариуполя пока можно облегчать косвенным путем.
"Снабжение российских войск прерывалось через повреждение железной дороги Крым – Мелитополь. Второе – наносились удары по порту Бердянска [Запорожской области], они перестали делать поставки морским путем. Третье – туда летали наши вертолеты, вывозили раненых, завозили боеприпасы и другое оборудование, пока не сбили вертолет и не попали наши бойцы в плен, после чего маршрут стал известен и его уже так просто не реализуешь", – сказал советник главы ОПУ.
Он также добавил, что украинское командование "делает движения, какие может", в Запорожской области, чтобы отсекать оккупантов от Мариуполя.
Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press сказал, что благодаря украинским защитникам в Мариуполе Украина удерживает прочные позиции на востоке и имеет более уверенные позиции на переговорах с РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
В порту Мариуполя остались заблокированными суда, которые находились там в момент вторжения.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".