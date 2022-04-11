Мариуполь сейчас невозможно деблокировать военным путем – Арестович

Арестович: Любые деблокирующие войска не пройдут под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма Фото: president.gov.ua

"Любые деблокирующие войска не пройдут под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма. Учитывая, что территория, над которой летит российская авиация, контролируется российскими войсками в настоящий момент", – сказал Арестович.

По его словам, положение Мариуполя пока можно облегчать косвенным путем.

"Снабжение российских войск прерывалось через повреждение железной дороги Крым – Мелитополь. Второе – наносились удары по порту Бердянска [Запорожской области], они перестали делать поставки морским путем. Третье – туда летали наши вертолеты, вывозили раненых, завозили боеприпасы и другое оборудование, пока не сбили вертолет и не попали наши бойцы в плен, после чего маршрут стал известен и его уже так просто не реализуешь", – сказал советник главы ОПУ.

Он также добавил, что украинское командование "делает движения, какие может", в Запорожской области, чтобы отсекать оккупантов от Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press сказал, что благодаря украинским защитникам в Мариуполе Украина удерживает прочные позиции на востоке и имеет более уверенные позиции на переговорах с РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)