Зеленский: Мариуполь – это сердце войны, позволяющее удерживать наши позиции на востоке государства

"Мариуполь – это сердце этой войны на сегодняшний день. Оно сражается, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет сражаться, у нас будут более слабые позиции. Они (защитники Мариуполя) – люди, оттащившие на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут более крепкими в ООС", – отметил он.
Зеленский подчеркнул, что такое положение дел создает преимущества для Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией.
"Если у нас будет слабая ситуация по всем этим направлениям, то мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать все шаги, которые могут привести снова к возвращению даже в те места, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет более слабой и, может быть, даже неинтересной для российской стороны", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. С середины марта у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору на частном транспорте, но и она в последняя время осложнилась.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Президент Владимир Зеленский рассказал 9 апреля, что Мариуполь осаждают 10 тыс. российских военных.