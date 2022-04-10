Зеленский: Мариуполь – это сердце войны, позволяющее удерживать наши позиции на востоке государства

Зеленский: Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче будет наша позиция на востоке государства Фото: president.gov.ua

"Мариуполь – это сердце этой войны на сегодняшний день. Оно сражается, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет сражаться, у нас будут более слабые позиции. Они (защитники Мариуполя) – люди, оттащившие на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут более крепкими в ООС", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что такое положение дел создает преимущества для Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией.

"Если у нас будет слабая ситуация по всем этим направлениям, то мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать все шаги, которые могут привести снова к возвращению даже в те места, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет более слабой и, может быть, даже неинтересной для российской стороны", – сказал президент.

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