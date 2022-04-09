Арестович об агрессии РФ: По нам стреляют ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму

"Сейчас вторая фаза [войны]. Я, если помните, как раз и говорил, что активная фаза продлится две-три недели, но это после наступления. Вторая фаза: во время нее практически ничего не угрожает Киеву, Чернигову, Харькову, Сумам, могут быть ракетные обстрелы, потому что ракет у них хватает. По нам, кстати, стреляют крылатыми ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму. И этих ракет хватит до конца войны", – сказал он.

По словам советника главы ОП, в ходе масштабного вторжения в Украину российские оккупанты несут "колоссальные потери".

"Ни одна армия мира не может себе позволить терять четыре армии из 10 в ходе одной военной операции. А по элитным подразделениям потери 60–70%, там подготовка солдата стоит около $1 млн. Темпы российской промышленности тоже оставляют желать лучшего. За год они производят 32 танка, а в ходе войны мы у них отобрали почти 140 танков – это норма их шестилетнего производства. У них ломается все. Колоссальное напряжение внутри страны из-за санкций, и оно будет только усиливаться. И у них военное поражение в Украине", – объяснил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля на 9 апреля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, около 19,1 тыс. человек личного состава.

По данным Министерства обороны Украины, на 31 марта российские оккупанты выпустили по территории Украины 1370 ракет.