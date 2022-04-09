Арестович об агрессии РФ: По нам стреляют ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму

"Сейчас вторая фаза [войны]. Я, если помните, как раз и говорил, что активная фаза продлится две-три недели, но это после наступления. Вторая фаза: во время нее практически ничего не угрожает Киеву, Чернигову, Харькову, Сумам, могут быть ракетные обстрелы, потому что ракет у них хватает. По нам, кстати, стреляют крылатыми ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму. И этих ракет хватит до конца войны", – сказал он.
По словам советника главы ОП, в ходе масштабного вторжения в Украину российские оккупанты несут "колоссальные потери".
"Ни одна армия мира не может себе позволить терять четыре армии из 10 в ходе одной военной операции. А по элитным подразделениям потери 60–70%, там подготовка солдата стоит около $1 млн. Темпы российской промышленности тоже оставляют желать лучшего. За год они производят 32 танка, а в ходе войны мы у них отобрали почти 140 танков – это норма их шестилетнего производства. У них ломается все. Колоссальное напряжение внутри страны из-за санкций, и оно будет только усиливаться. И у них военное поражение в Украине", – объяснил Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля на 9 апреля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, около 19,1 тыс. человек личного состава.
По данным Министерства обороны Украины, на 31 марта российские оккупанты выпустили по территории Украины 1370 ракет.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".
19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства, сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.