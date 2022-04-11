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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный о защите Мариуполя: Проведение оборонных операций – не тема для публичных обсуждений

Залужный отметил, что для победы делается "возможное и невозможное"
Залужный отметил, что для победы делается "возможное и невозможное"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные продолжают защиту окруженного российскими оккупантами Мариуполя, заявил 11 апреля в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчивая и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", – написал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские военные делают "возможное и невозможное для победы и сохранения жизней личного состава и мирных жителей на всех направлениях".

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/286280130334146

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Теги: война, захват, военные, Мариуполь, вторжение, ВСУ, Оборона Мариуполя, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, российские оккупанты
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