Залужный о защите Мариуполя: Проведение оборонных операций – не тема для публичных обсуждений

Залужный отметил, что для победы делается "возможное и невозможное" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчивая и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", – написал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские военные делают "возможное и невозможное для победы и сохранения жизней личного состава и мирных жителей на всех направлениях".

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