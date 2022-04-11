Залужный о защите Мариуполя: Проведение оборонных операций – не тема для публичных обсуждений

"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчивая и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", – написал он.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские военные делают "возможное и невозможное для победы и сохранения жизней личного состава и мирных жителей на всех направлениях".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.