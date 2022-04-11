Россияне могут использовать фосфорные боеприпасы в Мариуполе – британская разведка

"Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", – отметили в разведке.

В спецслужбе напомнили, что российские обстрелы продолжаются в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько обстрелов, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование.

"Продолжающееся использование Россией неуправляемых бомб снижает их способность различать цели при наведении и нанесении ударов, в то же время значительно увеличивая риск дальнейших жертв среди гражданского населения", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/p6jpNvs1eU — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 11, 2022