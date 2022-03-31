В нескольких населенных пунктах Донецкой области российские оккупанты применили фосфорные бомбы – Донецкая ОВА

"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них четыре ребенка", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела поселка Очеретино два человека получили ранения.

Кириленко призвал жителей Донецкой области, зависимых от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью эвакуации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)