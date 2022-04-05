В Харьковской области оккупанты применили запрещенные фосфорные и термобарические боеприпасы – Денисова

"Рашистские оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы во время боев за Малую Рогань, что под Харьковом. Соответствующие свидетельства имеют украинские военнослужащие: выжженная земля, разрушенные здания и захваченная техника противника", – написала она.

По словам омбудсмена, для стрельбы термобарическими и фосфорными снарядами россияне использовали огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" с реактивной установкой.

"Из-за невыборочного характера действия этих видов вооружения их запрещено применять вблизи населенных пунктов. По свидетельству военных медиков, им пришлось эвакуировать бойцов, получивших ранения из-за использования этих боеприпасов. Многие имели ожоги, часть пострадала от последствий попадания паров белого фосфора в дыхательные пути", – объяснила Денисова.

Она передала слова военных о том, что "химические боеприпасы были применены прицельно по гражданским объектам, в частности, по находящемуся недалеко от Малой Рогани молокозаводу было выпущено три фосфорных снаряда".

"Там большие разрушения. Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и является нарушением Женевских конвенций 1949 года и резолюции ООН 1979 года", – подчеркнула Денисова.

Она объявила, что обращается по этому вопросу в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, а также к экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой "учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине".

Фото уничтоженного в Харьковской области заряжающего комплекса для российского "Солнцепека", который рассчитан на стрельбу зажигательными и термобарическими боеприпасами, опубликовала 4 апреля в Facebook 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)