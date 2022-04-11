В Мариуполе после вторжения РФ погибли десятки тысяч человек – Зеленский

Об этом 11 апреля в ходе выступления по видеосвязи в парламенте Южной Кореи (Национальной ассамблее), запись которого в Facebook опубликовал Офис президента Украины (ОПУ), заявил глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, российские оккупанты "сконцентрировали десятки тысяч солдат и колоссальное количество техники, чтобы попытаться нанести новые удары" по территории Украины.
"Худшая ситуация в Мариуполе… который блокируется российскими войсками с 1 марта. Это был город-полумиллионник. Полмиллиона человек... Они пытались захватить его самым жестоким способом – просто уничтожить все, что есть в городе. Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже при этом россияне не прекращают наступления. Мариуполь хотят сделать витриной разрушенного города", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".