В Мариуполе после вторжения РФ погибли десятки тысяч человек – Зеленский

После вторжения РФ в Украину в Мариуполе погибли десятки тысяч жителей, отметил Зеленский Фото: АЗОВ – Маріуполь / Telegram

Об этом 11 апреля в ходе выступления по видеосвязи в парламенте Южной Кореи (Национальной ассамблее), запись которого в Facebook опубликовал Офис президента Украины (ОПУ), заявил глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, российские оккупанты "сконцентрировали десятки тысяч солдат и колоссальное количество техники, чтобы попытаться нанести новые удары" по территории Украины.

"Худшая ситуация в Мариуполе… который блокируется российскими войсками с 1 марта. Это был город-полумиллионник. Полмиллиона человек... Они пытались захватить его самым жестоким способом – просто уничтожить все, что есть в городе. Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже при этом россияне не прекращают наступления. Мариуполь хотят сделать витриной разрушенного города", – сказал Зеленский.

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