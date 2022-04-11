В Донецкой области с начала вторжения РФ оккупанты убили минимум 227 человек – Кириленко

"Четверо получили ранения: двое в Ивановке, один в Славянске и один в Покровске. Увеличилось число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска – еще пять человек погибли и еще пять обратились за помощью с ранениями", – уточнил он.
Кириленко добавил, что пока невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе.
На инфографике, опубликованной главой ОВА, сообщается, что в Донецкой области с момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину погибло 227 человек, ранено 748. Это данные без учета жертв и пострадавших в Волновахе и Мариуполе.
Кириленко вечером 10 апреля сообщил, что число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 57 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины. "Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.