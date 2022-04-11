В Донецкой области с начала вторжения РФ оккупанты убили минимум 227 человек – Кириленко

"Четверо получили ранения: двое в Ивановке, один в Славянске и один в Покровске. Увеличилось число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска – еще пять человек погибли и еще пять обратились за помощью с ранениями", – уточнил он.

Кириленко добавил, что пока невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

На инфографике, опубликованной главой ОВА, сообщается, что в Донецкой области с момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину погибло 227 человек, ранено 748. Это данные без учета жертв и пострадавших в Волновахе и Мариуполе.

Кириленко вечером 10 апреля сообщил, что число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 57 человек.

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