В Пентагоне подтвердили, что удар по железнодорожному вокзалу нанесла РФ. Число жертв атаки выросло до 52

Ракета могла быть выпущена по Краматорску из оккупированного Шахтерска, считают в Conflict Intelligence Team Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что они не несут ответственности [за этот ракетный удар]. Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях", – сказал он.

Conflict Intelligence Team пишет в Telegram, что пуск ракет мог быть произведен с территории подконтрольного боевикам "ДНР" Шахтерска. Расследователи обратили внимание на фото и видео пуска ракет, которые публиковали в соцсетях вчера.

По последним данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 52 человека (из них пятеро детей), госпитализированы – 109.