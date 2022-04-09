В Пентагоне подтвердили, что удар по железнодорожному вокзалу нанесла РФ. Число жертв атаки выросло до 52

"Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что они не несут ответственности [за этот ракетный удар]. Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях", – сказал он.
Conflict Intelligence Team пишет в Telegram, что пуск ракет мог быть произведен с территории подконтрольного боевикам "ДНР" Шахтерска. Расследователи обратили внимание на фото и видео пуска ракет, которые публиковали в соцсетях вчера.
Шахтерск pic.twitter.com/c8SzserJxx— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 8, 2022
По последним данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 52 человека (из них пятеро детей), госпитализированы – 109.
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Более 30 человек погибли на месте.
В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.
Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того, как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.