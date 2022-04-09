Байден подписал закон об энергетическом эмбарго России

Первый закон – Ending Importation of Russian Oil Act – предусматривает запрет на импорт энергоресурсов из России. Как отмечает CNN, речь идет о нефти, газе и угле.

Второй закон, подписанный Байденом, предусматривает приостановку нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью. Статус нормальных торговых отношений предусматривал минимальные торговые тарифы. Теперь США смогут значительно повышать пошлины на товары из РФ и Беларуси.

Эти законы Конгресс принял и передал Байдену на подпись 7 апреля в ответ на агрессию РФ против Украины. Подписав его, Байден ввел в силу распоряжение, которое он издал в марте.

Эти санкции, как сообщает CNN, являются последним шагом администрации Байдена по наказанию двух стран за продолжающееся вторжение России в Украину. Они впервые инициированы Белым домом, отмечает канал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)