Байден подписал закон об энергетическом эмбарго России

Первый закон – Ending Importation of Russian Oil Act – предусматривает запрет на импорт энергоресурсов из России. Как отмечает CNN, речь идет о нефти, газе и угле.
Второй закон, подписанный Байденом, предусматривает приостановку нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью. Статус нормальных торговых отношений предусматривал минимальные торговые тарифы. Теперь США смогут значительно повышать пошлины на товары из РФ и Беларуси.
Эти законы Конгресс принял и передал Байдену на подпись 7 апреля в ответ на агрессию РФ против Украины. Подписав его, Байден ввел в силу распоряжение, которое он издал в марте.
Эти санкции, как сообщает CNN, являются последним шагом администрации Байдена по наказанию двух стран за продолжающееся вторжение России в Украину. Они впервые инициированы Белым домом, отмечает канал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, назвав это "спецоперацией".
После этого Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.