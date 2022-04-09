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Байден подписал закон об энергетическом эмбарго России

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Байден ввел новые санкции против РФ и Беларуси
Байден ввел новые санкции против РФ и Беларуси
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 8 апреля подписал два закона, которые вводят дополнительные санкции против России и Беларуси за вторжение РФ в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Первый закон – Ending Importation of Russian Oil Act – предусматривает запрет на импорт энергоресурсов из России. Как отмечает CNN, речь идет о нефти, газе и угле. 

Второй закон, подписанный Байденом, предусматривает приостановку нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью. Статус нормальных торговых отношений предусматривал минимальные торговые тарифы. Теперь США смогут значительно повышать пошлины на товары из РФ и Беларуси. 

Эти законы Конгресс принял и передал Байдену на подпись 7 апреля в ответ на агрессию РФ против Украины. Подписав его, Байден ввел в силу распоряжение, которое он издал в марте.

Эти санкции, как сообщает CNN, являются последним шагом администрации Байдена по наказанию двух стран за продолжающееся вторжение России в Украину. Они впервые инициированы Белым домом, отмечает канал. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, назвав это "спецоперацией". 

После этого Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Беларусь, санкции, Джо Байден, импорт, запрет, пошлины, эмбарго, война России против Украины
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