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Европейский союз официально ввел пятый пакет санкций против России

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Это пятый пакет санкций Евросоюза против РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину
Это пятый пакет санкций Евросоюза против РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину
Фото: depositphotos.com

Европейский союз ввел новые санкции против России в связи с нападением на Украину и Беларуси в связи с ее причастностью к российской агрессии против Украины. Соответствующие решения Совета ЕС опубликованы 8 апреля в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры вступают в силу сразу после публикации.

В рамках нового пакета санкций ограничительные меры вводятся против 216 физлиц и 18 организаций (компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину).

В списке – террористы, называющие себя "министрами" и "членами Народного совета" группировок "ДНР" и "ЛНР", ряд высокопоставленных кремлевских чиновников, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным бизнесмены (в том числе Олег Дерипаска, глава "Сбербанка" Герман Греф, Борис и Игорь Ротенберги).

В список вошел ряд российских пропагандистов, среди которых, в частности, глава медиахолдинга минобороны РФ "Красная Звезда" Алексей Пиманов, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, начальник департамента информации и связи минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также в списке – дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова и капитан фрегата "Адмирал Эссен", который участвует в военных действиях России в Черном море, Антон Куприн.

Этим пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля и "других видов твердого ископаемого топлива" из РФ в ЕС, оно начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент, по данным "Интерфакс-Украина", оценивается в €8 млрд. 

Кроме того, ЕС официально ввел запрет на экспорт в Россию передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта и закрыл доступ в порты на территории ЕС любому судну, зарегистрированному под флагом России (но с рядом исключений). 

Также Евросоюз запрещает работу на своей территории российских и белорусских автотранспортных операторов, в том числе проезд транзитом. Исключены из санкций перевозки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых товаров, включая пшеницу, а также гуманитарной помощи. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Он был подготовлен после обнаружения в Киевской области сотен тел мирных граждан, убитых российскими военными. Введение этого пакета санкций анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля, 7 апреля стало известно, что его согласовали послы Европейского союза

Европарламент призывал ввести полное эмбарго не только на уголь, но также на российские газ, нефть и ядерное топливо.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.

Теги: Россия, Беларусь, санкции, уголь, Совет ЕС, транзит, ВГТРК, вторжение, эмбарго, Герман Греф, ТАСС, ДНР, Европейский союз, Олег Дерипаска, война России против Украины, Борис Ротенберг, Игорь Конашенков, ЛНР, Катерина Тихонова, перевозки, грузоперевозки, Сергей Михайлов, Игорь Ротенберг, ЕС, Мария Воронцова
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