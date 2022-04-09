Европейский союз официально ввел пятый пакет санкций против России

Это пятый пакет санкций Евросоюза против РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину Фото: depositphotos.com

Отмечается, что ограничительные меры вступают в силу сразу после публикации.

В рамках нового пакета санкций ограничительные меры вводятся против 216 физлиц и 18 организаций (компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину).

В списке – террористы, называющие себя "министрами" и "членами Народного совета" группировок "ДНР" и "ЛНР", ряд высокопоставленных кремлевских чиновников, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным бизнесмены (в том числе Олег Дерипаска, глава "Сбербанка" Герман Греф, Борис и Игорь Ротенберги).

В список вошел ряд российских пропагандистов, среди которых, в частности, глава медиахолдинга минобороны РФ "Красная Звезда" Алексей Пиманов, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, начальник департамента информации и связи минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также в списке – дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова и капитан фрегата "Адмирал Эссен", который участвует в военных действиях России в Черном море, Антон Куприн.

Этим пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля и "других видов твердого ископаемого топлива" из РФ в ЕС, оно начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент, по данным "Интерфакс-Украина", оценивается в €8 млрд.

Кроме того, ЕС официально ввел запрет на экспорт в Россию передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта и закрыл доступ в порты на территории ЕС любому судну, зарегистрированному под флагом России (но с рядом исключений).

Также Евросоюз запрещает работу на своей территории российских и белорусских автотранспортных операторов, в том числе проезд транзитом. Исключены из санкций перевозки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых товаров, включая пшеницу, а также гуманитарной помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Он был подготовлен после обнаружения в Киевской области сотен тел мирных граждан, убитых российскими военными. Введение этого пакета санкций анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля, 7 апреля стало известно, что его согласовали послы Европейского союза.

Европарламент призывал ввести полное эмбарго не только на уголь, но также на российские газ, нефть и ядерное топливо.