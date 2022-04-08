Самой сильной санкцией против РФ будет оружие, которое позволит Украине одержать победу – Зеленский

"Если бы все в мире имели хотя бы десять процентов смелости, которую имеем мы, украинцы, вообще никакой опасности для международного права просто не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию", – заявил президент.
По его словам, некоторые результаты "кампании" уже есть – они проявляются во введенных санкциях против РФ.
"Но в том-то и дело – результаты пока только "некоторые". Еще не такие, какие нужны, чтобы остановить Россию. Чтобы остановить войну", – сказал Зеленский.
По его словам, в СМИ говорят не о том, как реально действуют санкции против РФ, а о том, почему эти санкции важны. При этом, отметил он, если бы санкции работали действительно на сто процентов, то не нужно было бы объяснять так подробно, почему они важны.
"Поэтому еще раз подчеркиваю: нужно больше санкций. Нужны еще более смелые санкции. Смелость должна являться критерием для оценки решений. Смелость и практичность. Прежде всего Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшая санкция против России из всех, которые только могут быть", – резюмировал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
7 апреля послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. По данным СМИ, он включает эмбарго на уголь, но не на газ и нефть.