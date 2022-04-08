Самой сильной санкцией против РФ будет оружие, которое позволит Украине одержать победу – Зеленский

Зеленский: Еще раз подчеркиваю: нужно больше санкций. Нужны еще более смелые санкции Фото: president.gov.ua

"Если бы все в мире имели хотя бы десять процентов смелости, которую имеем мы, украинцы, вообще никакой опасности для международного права просто не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию", – заявил президент.

По его словам, некоторые результаты "кампании" уже есть – они проявляются во введенных санкциях против РФ.

"Но в том-то и дело – результаты пока только "некоторые". Еще не такие, какие нужны, чтобы остановить Россию. Чтобы остановить войну", – сказал Зеленский.

По его словам, в СМИ говорят не о том, как реально действуют санкции против РФ, а о том, почему эти санкции важны. При этом, отметил он, если бы санкции работали действительно на сто процентов, то не нужно было бы объяснять так подробно, почему они важны.

"Поэтому еще раз подчеркиваю: нужно больше санкций. Нужны еще более смелые санкции. Смелость должна являться критерием для оценки решений. Смелость и практичность. Прежде всего Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшая санкция против России из всех, которые только могут быть", – резюмировал президент.

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