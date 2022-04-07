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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО не помогает Украине оружием, но призывает союзников это делать – Кулеба

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Кулеба: У меня нет сомнений в том, что у Украины будет оружие, которое необходимо для того, чтобы эффективно воевать
Кулеба: У меня нет сомнений в том, что у Украины будет оружие, которое необходимо для того, чтобы эффективно воевать
Фото: ЕРА

НАТО не предоставляет Украине вооружение для войны с Россией, однако призывает союзников это делать. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО, состоявшейся сегодня, 7 апреля, в Брюсселе, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На вопрос, обещали ли союзники Украине помочь с вооружением, министр не захотел сообщать детали.

"Оружие – это деньги. Оружие любит тишину. У меня нет полномочий раскрывать детали. Но у меня нет сомнений в том, что у Украины будет оружие, которое необходимо для того, чтобы эффективно воевать. Мы уже не обговариваем перечень оружия. Мы сейчас обсуждаем сроки, когда это оружие поступит к нам. Поэтому союзники должны сейчас говорить именно о сроках и искать соответствующие решения", – сказал Кулеба.

Он добавил, что украинским властям приходится постоянно "ломать стены", чтобы получить необходимое вооружение.

Что касается НАТО, то он не предоставляет Украине вооружение, сказал Кулеба.

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к действиям некоторых союзников, но не к НАТО в целом, когда дело идет о поставках необходимого вооружения в ближайшем будущем. Возможно, что-то в будущем поменяется. НАТО обращается к союзникам с призывом помогать, если они готовы помогать", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

23 марта Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

Теги: Россия, Украина, МИД, НАТО, оружие, война, вооружение, помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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