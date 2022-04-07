НАТО не помогает Украине оружием, но призывает союзников это делать – Кулеба

Кулеба: У меня нет сомнений в том, что у Украины будет оружие, которое необходимо для того, чтобы эффективно воевать Фото: ЕРА

На вопрос, обещали ли союзники Украине помочь с вооружением, министр не захотел сообщать детали.

"Оружие – это деньги. Оружие любит тишину. У меня нет полномочий раскрывать детали. Но у меня нет сомнений в том, что у Украины будет оружие, которое необходимо для того, чтобы эффективно воевать. Мы уже не обговариваем перечень оружия. Мы сейчас обсуждаем сроки, когда это оружие поступит к нам. Поэтому союзники должны сейчас говорить именно о сроках и искать соответствующие решения", – сказал Кулеба.

Он добавил, что украинским властям приходится постоянно "ломать стены", чтобы получить необходимое вооружение.

Что касается НАТО, то он не предоставляет Украине вооружение, сказал Кулеба.

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к действиям некоторых союзников, но не к НАТО в целом, когда дело идет о поставках необходимого вооружения в ближайшем будущем. Возможно, что-то в будущем поменяется. НАТО обращается к союзникам с призывом помогать, если они готовы помогать", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)