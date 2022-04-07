НАТО не помогает Украине оружием, но призывает союзников это делать – Кулеба

На вопрос, обещали ли союзники Украине помочь с вооружением, министр не захотел сообщать детали.
"Оружие – это деньги. Оружие любит тишину. У меня нет полномочий раскрывать детали. Но у меня нет сомнений в том, что у Украины будет оружие, которое необходимо для того, чтобы эффективно воевать. Мы уже не обговариваем перечень оружия. Мы сейчас обсуждаем сроки, когда это оружие поступит к нам. Поэтому союзники должны сейчас говорить именно о сроках и искать соответствующие решения", – сказал Кулеба.
Он добавил, что украинским властям приходится постоянно "ломать стены", чтобы получить необходимое вооружение.
Что касается НАТО, то он не предоставляет Украине вооружение, сказал Кулеба.
"Я с осторожным оптимизмом отношусь к действиям некоторых союзников, но не к НАТО в целом, когда дело идет о поставках необходимого вооружения в ближайшем будущем. Возможно, что-то в будущем поменяется. НАТО обращается к союзникам с призывом помогать, если они готовы помогать", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
23 марта Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.