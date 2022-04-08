Конгресс США принял закон о полном энергетическом эмбарго России и передал на подпись Байдену

После того, как Байден подпишет закон, он вступит в силу Фото: ЕРА (архив)

В Сенате закон приняли единогласно, в Палате представителей результаты голосования такие: 413 – "за", девять – "против".

Закон уже передали на подпись президенту США Джо Байдену. Подписав его, Байден введет в силу распоряжение, которое он издал в марте.

Кроме того, Конгресс США сегодня принял закон, предусматривающий разрыв с Россией "нормальных торговых отношений". Это означает, что США смогут значительно повышать пошлины на товары из РФ, а также Беларуси в ответ на агрессию против Украины, пишет Bloomberg.

Статус нормальных торговых отношений предусматривал минимальные торговые тарифы.

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