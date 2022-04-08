Конгресс США принял закон о полном энергетическом эмбарго России и передал на подпись Байдену

В Сенате закон приняли единогласно, в Палате представителей результаты голосования такие: 413 – "за", девять – "против".
Закон уже передали на подпись президенту США Джо Байдену. Подписав его, Байден введет в силу распоряжение, которое он издал в марте.
Кроме того, Конгресс США сегодня принял закон, предусматривающий разрыв с Россией "нормальных торговых отношений". Это означает, что США смогут значительно повышать пошлины на товары из РФ, а также Беларуси в ответ на агрессию против Украины, пишет Bloomberg.
Статус нормальных торговых отношений предусматривал минимальные торговые тарифы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.