"Переходим к системе развертывания санкций". Глава Еврокомиссии анонсировала шестую волну санкций против РФ

"Мы мобилизуем нашу экономическую мощь, чтобы [президент России Владимир] Путин заплатил очень и очень высокую цену. Мы сказали это своими санкциями. Пять волн уже было, беспрецедентных. Готовится еще одна волна. Мы теперь переходим к системе развертывания санкций, и эти санкции бьют по России", – сказала она.
По данным главы Еврокомиссии, после введения санкций за масштабное вторжение в Украину экспорт РФ упал на 71%, инфляция повысилась на 20%, а уверенность в бизнесе в РФ оказалась на самом низком с 1995 года уровне.
"Есть экономическая, финансовая и технологическая стагнация, загнивание", – описала фон дер Ляйен ситуацию в России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
7 апреля послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. Известно. что он включает эмбарго на уголь, но не на газ и нефть.
8 апреля Зеленский призвал Евросоюз еще больше усилить санкции против России.