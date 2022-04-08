"Переходим к системе развертывания санкций". Глава Еврокомиссии анонсировала шестую волну санкций против РФ

"Мы мобилизуем нашу экономическую мощь, чтобы [президент России Владимир] Путин заплатил очень и очень высокую цену. Мы сказали это своими санкциями. Пять волн уже было, беспрецедентных. Готовится еще одна волна. Мы теперь переходим к системе развертывания санкций, и эти санкции бьют по России", – сказала она.

По данным главы Еврокомиссии, после введения санкций за масштабное вторжение в Украину экспорт РФ упал на 71%, инфляция повысилась на 20%, а уверенность в бизнесе в РФ оказалась на самом низком с 1995 года уровне.

"Есть экономическая, финансовая и технологическая стагнация, загнивание", – описала фон дер Ляйен ситуацию в России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)