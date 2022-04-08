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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще одно ужасное злодеяние России". Байден прокомментировал удар по вокзалу в Краматорске

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Байден заявил, что США и союзники документируют действия России в Украине и привлекут ее к ответственности
Байден заявил, что США и союзники документируют действия России в Украине и привлекут ее к ответственности
Фото: EPA

Президент США Джо Байден пообещал продолжать помогать Украине оружием, чтобы она могла защищаться, а также помочь в расследовании ракетной атаки россиян по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Об этом Байден написал в Twitter.

"Атака на украинский вокзал – еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого пострадали мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться и добраться до безопасного места", – написал президент США. 

Он подчеркнул, что США продолжат помогать в обеспечении безопасности и поставках оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", – добавил Байден. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, во время обстрела на вокзале было 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться.

По последним данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 50 человек (из них пятеро детей), госпитализированы – 98 (из них 16 детей). 

Всего, по информации Кириленко, с 24 февраля по 8 апреля в Донецкой области погибло 147 мирных жителей и ранено 584 (без Мариуполя и Волновахи, число жертв в которых подсчитать сейчас невозможно).

Теги: США, Джо Байден, Донецкая область, Краматорск, вокзал, война России против Украины, погибшие
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