"Еще одно ужасное злодеяние России". Байден прокомментировал удар по вокзалу в Краматорске

"Атака на украинский вокзал – еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого пострадали мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться и добраться до безопасного места", – написал президент США.
Он подчеркнул, что США продолжат помогать в обеспечении безопасности и поставках оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну.
"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", – добавил Байден.
We will continue our security assistance and weapons deliveries to help Ukraine defend their country. And, together with our allies and partners, we will support efforts to investigate this attack as we document Russia’s actions and hold them accountable.— President Biden (@POTUS) April 8, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как уточнили в Офисе генпрокурора, во время обстрела на вокзале было 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться.
По последним данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 50 человек (из них пятеро детей), госпитализированы – 98 (из них 16 детей).
Всего, по информации Кириленко, с 24 февраля по 8 апреля в Донецкой области погибло 147 мирных жителей и ранено 584 (без Мариуполя и Волновахи, число жертв в которых подсчитать сейчас невозможно).