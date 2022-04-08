"Еще одно ужасное злодеяние России". Байден прокомментировал удар по вокзалу в Краматорске

Байден заявил, что США и союзники документируют действия России в Украине и привлекут ее к ответственности Фото: EPA

"Атака на украинский вокзал – еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого пострадали мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться и добраться до безопасного места", – написал президент США.

Он подчеркнул, что США продолжат помогать в обеспечении безопасности и поставках оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", – добавил Байден.

We will continue our security assistance and weapons deliveries to help Ukraine defend their country. And, together with our allies and partners, we will support efforts to investigate this attack as we document Russia’s actions and hold them accountable. — President Biden (@POTUS) April 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)