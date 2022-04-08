Посольство США об обстреле вокзала в Краматорске: Мир привлечет Путина к ответственности

"Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске – центра эвакуации гражданского населения, – в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенным Россией в Украине. Мир привлечет Путина к ответственности", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, во время обстрела на вокзале было 4 тыс. человек, большинство из них – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 39 человек. Среди убитых есть дети, сообщили в Нацполиции. Количество раненых уточняется.