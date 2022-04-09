Зеленский: Европе в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и сильные санкции

Зеленский поблагодарил за военную и финансовую поддержку, а также содействие в создании совместной следственной группы для документирования и расследования российских преступлений.
"Говорили также с представителями Евросоюза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. Отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Надо еще усилить давление на Россию. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго – на нефть, газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов России и позволяет руководству РФ верить в свою безнаказанность", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что необходимо также полностью отключить от глобальной денежной системы российские банки – всю банковскую систему России.
Президент также оценил введенный 8 апреля очередной пакет санкций против РФ.
"Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на западе до сих пор относятся к российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пробует смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли: в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и действительно сильные санкции. А не какое-нибудь частичное ограничение российского энергетического экспорта. Не какое-нибудь частичное ограничение русского мореходства. Мы знаем всех, кто затягивает решение. Но уверен, что эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и против свободы в Европе", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что война России против Украины может завершиться "гораздо быстрее, чем многие в мире думают", если Украина просто получит то оружие, перечень которого предоставила партнерам.
"Любое промедление с предоставлением такого оружия Украине, любые отговорки могут означать только одно: соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам, украинцам", – сказал президент.
Он добавил, что украинцы в любом случае продолжат защищать свою землю и своих людей.
"Да, еще не все в мире нашли в себе смелость, которую мы имеем. Но у нас есть могущественные и принципиальные партнеры и друзья. Реальные друзья, которые помогают Украине", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
8 апреля новый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.