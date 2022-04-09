Зеленский: Европе в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и сильные санкции

Зеленский поблагодарил за военную и финансовую поддержку, а также содействие в создании совместной следственной группы для документирования и расследования российских преступлений.

"Говорили также с представителями Евросоюза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. Отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Надо еще усилить давление на Россию. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго – на нефть, газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов России и позволяет руководству РФ верить в свою безнаказанность", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо также полностью отключить от глобальной денежной системы российские банки – всю банковскую систему России.

Президент также оценил введенный 8 апреля очередной пакет санкций против РФ.

"Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на западе до сих пор относятся к российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пробует смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли: в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и действительно сильные санкции. А не какое-нибудь частичное ограничение российского энергетического экспорта. Не какое-нибудь частичное ограничение русского мореходства. Мы знаем всех, кто затягивает решение. Но уверен, что эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и против свободы в Европе", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что война России против Украины может завершиться "гораздо быстрее, чем многие в мире думают", если Украина просто получит то оружие, перечень которого предоставила партнерам.

"Любое промедление с предоставлением такого оружия Украине, любые отговорки могут означать только одно: соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам, украинцам", – сказал президент.

Он добавил, что украинцы в любом случае продолжат защищать свою землю и своих людей.

"Да, еще не все в мире нашли в себе смелость, которую мы имеем. Но у нас есть могущественные и принципиальные партнеры и друзья. Реальные друзья, которые помогают Украине", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)