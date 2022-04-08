Крупнейший в мире производитель алмазов и судостроительная корпорация. США ввели новые санкции против России

Госдеп США сообщил, что собственных физических и юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, заблокирована Фото: depositphotos.com

"Сегодня минфин ввел санкции против крупных российских госпредприятий. Мы продолжаем ограничивать доступ Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, необходимым для снабжения и финансирования жестокости [президента РФ Владимира] Путина", – прокомментировали в твите.

Today, Treasury & @StateDept sanctioned major Russian state-owned enterprises. We are continuing to restrict the Kremlin’s access to assets, resources, & sectors of the economy essential to supplying & financing Putin’s brutality.https://t.co/QmF5iHlmJt — Treasury Department (@USTreasury) April 8, 2022

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в список "АЛРОСА", российское государственное предприятие и крупнейшую в мире компанию по добыче алмазов, которая также отвечает за 90% мощностей по добыче алмазов в России", – отметили на сайте министерства.

Ограничительные меры введены также в отношении АО "Объединенная судостроительная корпорация", которая занимается разработкой и строительством боевых кораблей для ВМФ России. В санкционный список попали 28 дочерних компаний корпорации и восемь членов совета директоров АО.

Санкции в частности введены против АО "Балтийский завод", АО "Средне-Невский судостроительный завод", Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", КБ морской техники "Рубин", КБ "Онега", сообщил Госдепартамент США.

Вся собственных физических и юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, на территории США заблокирована.

Министерство торговли США 7 апреля ввело санкции против трех российских авиакомпаний – "Аэрофлота", Utair и Azur Air.