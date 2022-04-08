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Крупнейший в мире производитель алмазов и судостроительная корпорация. США ввели новые санкции против России

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Госдеп США сообщил, что собственных физических и юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, заблокирована
Госдеп США сообщил, что собственных физических и юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, заблокирована
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США 7 апреля расширило санкции в отношении РФ. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

"Сегодня минфин ввел санкции против крупных российских госпредприятий. Мы продолжаем ограничивать доступ Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, необходимым для снабжения и финансирования жестокости [президента РФ Владимира] Путина", – прокомментировали в твите.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в список "АЛРОСА", российское государственное предприятие и крупнейшую в мире компанию по добыче алмазов, которая также отвечает за 90% мощностей по добыче алмазов в России", – отметили на сайте министерства.

Ограничительные меры введены также в отношении АО "Объединенная судостроительная корпорация", которая занимается разработкой и строительством боевых кораблей для ВМФ России. В санкционный список попали 28 дочерних компаний корпорации и восемь членов совета директоров АО.

Санкции в частности введены против АО "Балтийский завод", АО "Средне-Невский судостроительный завод", Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", КБ морской техники "Рубин", КБ "Онега", сообщил Госдепартамент США.

Вся собственных физических и юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, на территории США заблокирована.

Министерство торговли США 7 апреля ввело санкции против трех российских авиакомпаний – "Аэрофлота", Utair и Azur Air. 

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

Теги: Россия, США, санкции, Госдепартамент США
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