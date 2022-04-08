Крупнейший в мире производитель алмазов и судостроительная корпорация. США ввели новые санкции против России

"Сегодня минфин ввел санкции против крупных российских госпредприятий. Мы продолжаем ограничивать доступ Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, необходимым для снабжения и финансирования жестокости [президента РФ Владимира] Путина", – прокомментировали в твите.
Today, Treasury & @StateDept sanctioned major Russian state-owned enterprises. We are continuing to restrict the Kremlin’s access to assets, resources, & sectors of the economy essential to supplying & financing Putin’s brutality.https://t.co/QmF5iHlmJt— Treasury Department (@USTreasury) April 8, 2022
"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в список "АЛРОСА", российское государственное предприятие и крупнейшую в мире компанию по добыче алмазов, которая также отвечает за 90% мощностей по добыче алмазов в России", – отметили на сайте министерства.
Ограничительные меры введены также в отношении АО "Объединенная судостроительная корпорация", которая занимается разработкой и строительством боевых кораблей для ВМФ России. В санкционный список попали 28 дочерних компаний корпорации и восемь членов совета директоров АО.
Санкции в частности введены против АО "Балтийский завод", АО "Средне-Невский судостроительный завод", Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", КБ морской техники "Рубин", КБ "Онега", сообщил Госдепартамент США.
Вся собственных физических и юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, на территории США заблокирована.
Министерство торговли США 7 апреля ввело санкции против трех российских авиакомпаний – "Аэрофлота", Utair и Azur Air.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.