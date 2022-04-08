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США ввели экспортные санкции против "Аэрофлота", Utair и Azur Air

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Экспортные санкции против перевозчиков будут действовать в течение 180 дней
Экспортные санкции против перевозчиков будут действовать в течение 180 дней
Фото: depositphotos.com

Министерство торговли США 7 апреля ввело санкции против трех российских авиакомпаний – "Аэрофлота", Utair и Azur Air. Об этом говорится на сайте министерства.

Авиакомпании, попавшие под санкции, лишаются права участвовать в сделках по экспорту и реэкспорту компонентов, произведенных в США.

Меры в отношении перевозчиков будут действовать в течение 180 дней и могут быть продлены.

Глава американского минторга Джина Раймондо подчеркнула, что "компании, которые решатся пренебречь правилами экспортного контроля, особенно те, которые сделают это в интересах [президента РФ] Владимира Путина и в ущерб украинскому народу, ощутят на себе всю силу правоприменения ведомства".

Контекст:

С 24 февраля все самолеты, изготовленные в США или других странах, если они содержат более 25% деталей американского происхождения, должны получать лицензию на полеты в Россию. Со 2 марта аналогичный контроль был введен и в отношении Беларуси.

Несмотря на это, российские перевозчики продолжали летать в Россию без получения лицензий, поэтому на эти самолеты фактически наложен арест. США запретили заправлять эти самолеты, обслуживать, ремонтировать, снабжать запчастями и любыми услугами.

Игнорирование запрета считается нарушением правил экспортного контроля (Export Administration Regulations) и может угрожать заключением, штрафами, утратой экспортных привилегий и другими ограничениями.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, Аэрофлот, UTair, авиаперевозки, авиакомпания
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