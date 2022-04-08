США ввели экспортные санкции против "Аэрофлота", Utair и Azur Air

Авиакомпании, попавшие под санкции, лишаются права участвовать в сделках по экспорту и реэкспорту компонентов, произведенных в США.
Меры в отношении перевозчиков будут действовать в течение 180 дней и могут быть продлены.
Глава американского минторга Джина Раймондо подчеркнула, что "компании, которые решатся пренебречь правилами экспортного контроля, особенно те, которые сделают это в интересах [президента РФ] Владимира Путина и в ущерб украинскому народу, ощутят на себе всю силу правоприменения ведомства".
С 24 февраля все самолеты, изготовленные в США или других странах, если они содержат более 25% деталей американского происхождения, должны получать лицензию на полеты в Россию. Со 2 марта аналогичный контроль был введен и в отношении Беларуси.
Несмотря на это, российские перевозчики продолжали летать в Россию без получения лицензий, поэтому на эти самолеты фактически наложен арест. США запретили заправлять эти самолеты, обслуживать, ремонтировать, снабжать запчастями и любыми услугами.
Игнорирование запрета считается нарушением правил экспортного контроля (Export Administration Regulations) и может угрожать заключением, штрафами, утратой экспортных привилегий и другими ограничениями.