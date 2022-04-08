США ввели экспортные санкции против "Аэрофлота", Utair и Azur Air

Экспортные санкции против перевозчиков будут действовать в течение 180 дней Фото: depositphotos.com

Авиакомпании, попавшие под санкции, лишаются права участвовать в сделках по экспорту и реэкспорту компонентов, произведенных в США.

Меры в отношении перевозчиков будут действовать в течение 180 дней и могут быть продлены.

Глава американского минторга Джина Раймондо подчеркнула, что "компании, которые решатся пренебречь правилами экспортного контроля, особенно те, которые сделают это в интересах [президента РФ] Владимира Путина и в ущерб украинскому народу, ощутят на себе всю силу правоприменения ведомства".