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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтавской и Кировоградской областям, есть пострадавшие

Оккупанты стреляли по объектам инфраструктуры, говорят в ВСУ
Оккупанты стреляли по объектам инфраструктуры, говорят в ВСУ
Фото: Головне управління ДСНС України у Полтавській області / Facebook (архив)

В ночь на 9 апреля российские оккупанты обстреляли Миргород Полтавской области, проинформировал в Telegram председатель областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", – написал он.

Также захватчики обстреливали Кировоградскую область. Ссылаясь на местные власти, "Украинская правда" пишет о попадании в объект на территории региона около 22.00 пятницы, 8 апреля. Предварительная информация: "без существенных последствий".

По данным оперативного командования группировки ВСУ "Юг", Кировоградскую и Одесскую области обстреливали ракетами из акватории Черного моря, целились в объекты критической инфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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