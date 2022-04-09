Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтавской и Кировоградской областям, есть пострадавшие

Оккупанты стреляли по объектам инфраструктуры, говорят в ВСУ Фото: Головне управління ДСНС України у Полтавській області / Facebook (архив)

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", – написал он.

Также захватчики обстреливали Кировоградскую область. Ссылаясь на местные власти, "Украинская правда" пишет о попадании в объект на территории региона около 22.00 пятницы, 8 апреля. Предварительная информация: "без существенных последствий".

По данным оперативного командования группировки ВСУ "Юг", Кировоградскую и Одесскую области обстреливали ракетами из акватории Черного моря, целились в объекты критической инфраструктуры.

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