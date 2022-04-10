Число жертв удара по вокзалу Краматорска возросло до 57 человек – Кириленко

"По состоянию на сейчас 57 погибших, 109 раненых. Раненых в легкой форме отпустили домой, а тяжелораненые уже в безопасном регионе. Им оказывают необходимую помощь", – сказал он.
Кириленко отметил, что правоохранители собрали доказательства вины российских военных в этом преступлении.
Ранее было известно о 52 погибших.
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.
Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.