Число жертв удара по вокзалу Краматорска возросло до 57 человек – Кириленко

"По состоянию на сейчас 57 погибших, 109 раненых. Раненых в легкой форме отпустили домой, а тяжелораненые уже в безопасном регионе. Им оказывают необходимую помощь", – сказал он.

Кириленко отметил, что правоохранители собрали доказательства вины российских военных в этом преступлении.

Ранее было известно о 52 погибших.