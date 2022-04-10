Подоляк о мирных переговорах с РФ: Они поднимают глаза и говорят, что Буча – это постановка актеров Голливуда

Об этом в интервью "Настоящему времени", опубликованному 9 апреля, рассказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ), член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.
По его словам, представители российской делегации "не особо реагируют в нормальном человеческом смысле слова на любые претензии, которые задокументированы с точки зрения преступлений".
"Когда во время переговоров ты им задаешь эти вопросы: "Смотрите, вы убиваете мирных граждан, вы в Буче", они поднимают глаза и на чистом глазу тебе говорят: "Буча – это постановка актеров Голливуда". Вот примерно так они и отвечают. Или: "Краматорск – это вы сами поставили нацистов, которые сами стреляли по мирным гражданам", – отметил Подоляк. – Вы понимаете, здесь рациональности нет. И спорить с этим невозможно, объяснять им очевидные вещи невозможно".
Советник главы ОПУ не исключил, что через две недели они будут говорить, что российских солдат на территории Украины нет и "это вообще неустановленные зеленые человечки".
"Как они любят говорить: "Мы даже не знаем, к какому гражданству они принадлежат". Вот это будет происходить по мере того, как будет фиксироваться весь объем преступлений, совершенных Российской Федерацией", – подчеркнул Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.
В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской ОГА Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".