Подоляк о мирных переговорах с РФ: Они поднимают глаза и говорят, что Буча – это постановка актеров Голливуда

Об этом в интервью "Настоящему времени", опубликованному 9 апреля, рассказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ), член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

По его словам, представители российской делегации "не особо реагируют в нормальном человеческом смысле слова на любые претензии, которые задокументированы с точки зрения преступлений".

"Когда во время переговоров ты им задаешь эти вопросы: "Смотрите, вы убиваете мирных граждан, вы в Буче", они поднимают глаза и на чистом глазу тебе говорят: "Буча – это постановка актеров Голливуда". Вот примерно так они и отвечают. Или: "Краматорск – это вы сами поставили нацистов, которые сами стреляли по мирным гражданам", – отметил Подоляк. – Вы понимаете, здесь рациональности нет. И спорить с этим невозможно, объяснять им очевидные вещи невозможно".

Советник главы ОПУ не исключил, что через две недели они будут говорить, что российских солдат на территории Украины нет и "это вообще неустановленные зеленые человечки".

"Как они любят говорить: "Мы даже не знаем, к какому гражданству они принадлежат". Вот это будет происходить по мере того, как будет фиксироваться весь объем преступлений, совершенных Российской Федерацией", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)