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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о мирных переговорах с РФ: Они поднимают глаза и говорят, что Буча – это постановка актеров Голливуда

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Массовые убийства оккупантами гражданских в Буче в российской делегации называют "постановкой актеров Голливуда", отметил Подоляк
Массовые убийства оккупантами гражданских в Буче в российской делегации называют "постановкой актеров Голливуда", отметил Подоляк
Фото: Національна поліція України / Facebook

Украинская делегация на переговорах с российской стороной о прекращении войны между странами каждый раз поднимает вопросы военных преступлений, совершенных солдатами РФ в Буче, Ирпене, Гостомеле, в ответ российские делегаты делают вид, что "они живут в параллельной реальности или на планете Марс и что у них всего этого нет".

Об этом в интервью "Настоящему времени", опубликованному 9 апреля, рассказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ), член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

По его словам, представители российской делегации "не особо реагируют в нормальном человеческом смысле слова на любые претензии, которые задокументированы с точки зрения преступлений".

"Когда во время переговоров ты им задаешь эти вопросы: "Смотрите, вы убиваете мирных граждан, вы в Буче", они поднимают глаза и на чистом глазу тебе говорят: "Буча – это постановка актеров Голливуда". Вот примерно так они и отвечают. Или: "Краматорск – это вы сами поставили нацистов, которые сами стреляли по мирным гражданам", – отметил Подоляк. – Вы понимаете, здесь рациональности нет. И спорить с этим невозможно, объяснять им очевидные вещи невозможно".

Советник главы ОПУ не исключил, что через две недели они будут говорить, что российских солдат на территории Украины нет и "это вообще неустановленные зеленые человечки".

"Как они любят говорить: "Мы даже не знаем, к какому гражданству они принадлежат". Вот это будет происходить по мере того, как будет фиксироваться весь объем преступлений, совершенных Российской Федерацией", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.

В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской ОГА Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".

Теги: Россия, Украина, Марс, Гостомель, оккупация, переговоры, Краматорск, Ирпень, жертвы, советник, Буча, преступление, зеленые человечки, война России против Украины, интервью, погибшие, население, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские военные, российские оккупанты
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