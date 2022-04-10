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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области погибли более 1200 человек – Венедиктова

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По словам Венедиктовой, в Киевской области погибли 1222 человека
По словам Венедиктовой, в Киевской области погибли 1222 человека
Фото: EPA

Только в Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в комментарии Sky News.

"На сегодняшнее утро мы имеем 1222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, – это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить", – заявила она.

Также она назвала военным преступлением ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека.

"Безусловно, это военное преступление. Это была российская ракета, которая убила более 50 человек. Эти люди просто хотели спасти свои жизни. Они хотели, чтобы их эвакуировали вместе с детьми. Это были женщины, это были дети, и они просто хотели спасти свои жизни", – заявила Венедиктова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.

По информации Венедиктовой, худшая среди всех населенных пунктов Киевской области ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской ОГА Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Киевская область, жертвы, война России против Украины, Ирина Венедиктова
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