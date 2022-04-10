"Медуза" опубликовала доказательства, что в Буче мирные жители погибли до освобождения города от оккупантов РФ

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей Фото: EPA

Видео "Медузе" передал Сергей "Боцман" Коротких – белорус, разведчик из батальона "Азов", воюющий за Украину. Переданные им файлы содержат подробные метаданные, в том числе и данные о времени съемки.

Также журналисты привлекли двух независимых экспертов, которые проверили время съемки с помощью астрономического анализа теней на изображении. Его результаты позволили подтвердить, что время в метаданных совпадает с реальным временем съемок, а первое видео с убитыми не могло быть снято после 26 марта.

На записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи. Журналисты провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото.

Журналисты подчеркнули, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.

На нескольких видео рядом с телами (на расстоянии от нескольких десятков до несколько сотен метров) можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д). На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных.

На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское минобороны называет днем вывода войск из Бучи.

В "Медузе" напомнили, что ранее главным документальным доказательством того, что люди в Буче погибли во время присутствия там российских войск, была спутниковая съемка Maxar с середины марта. Однако российские прокремлевские блоггеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда Бучу освободили.

Полную видеозапись можно скачать здесь.

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