ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Цветы вместо пассажиров. "Укрзалізниця" провела акцию в память о погибших в Краматорске

В результате удара погибли 52 человека, ранены 109, многие тяжело
В результате удара погибли 52 человека, ранены 109, многие – тяжело
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В память о погибших от ракетного удара оккупантов в Краматорске "Укрзалізниця" 9 апреля оставила пустыми места в нескольких поездах по всей стране. Вместо пассажиров, которые могли быть там, на этих местах поехали цветы, сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Жестокое убийство 52 гражданских граждан Украины российской ракетой на железнодорожном вокзале в Краматорске не может быть забыто... От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов до Одессы и от Львова до Запорожья места в поездах под номером 52 будут пустыми, неся по стране нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизни наших граждан, которые были отобраны жестоко и спланированно", – говорится в сообщении.

Компания выразила сочувствие семьям погибших и пообещала "продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан". 

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5344534552246956

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 52 человека (из них пятеро детей), госпитализированы – 109.

Более 80 раненых из Краматорска лечат в Днепропетровской области, сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Виктория Кулик. Об этом она сказала на брифинге 9 апреля, пишет Общественное

Среди пациентов 19 детей. 20% пациентов – очень тяжелые. Среди них есть дети с ампутированными конечностями – как нижними, так и верхними.

Пациенты будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации, отметила Кулик. 

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора. 

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того, как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных. 

Теги: Укрзалізниця, Краматорск, Днепропетровская область, раненые, дети, поезда, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах
Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах
  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины
  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (96820)
2
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (88835)
3
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (80343)
4
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (33051) G
5
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм (24060)
6
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (23287)
7
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (22066)
8
"Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек (13121) G
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS