Цветы вместо пассажиров. "Укрзалізниця" провела акцию в память о погибших в Краматорске

"Жестокое убийство 52 гражданских граждан Украины российской ракетой на железнодорожном вокзале в Краматорске не может быть забыто... От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов до Одессы и от Львова до Запорожья места в поездах под номером 52 будут пустыми, неся по стране нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизни наших граждан, которые были отобраны жестоко и спланированно", – говорится в сообщении.

Компания выразила сочувствие семьям погибших и пообещала "продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан".

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 52 человека (из них пятеро детей), госпитализированы – 109.

Более 80 раненых из Краматорска лечат в Днепропетровской области, сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Виктория Кулик. Об этом она сказала на брифинге 9 апреля, пишет Общественное.

Среди пациентов 19 детей. 20% пациентов – очень тяжелые. Среди них есть дети с ампутированными конечностями – как нижними, так и верхними.

Пациенты будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации, отметила Кулик.