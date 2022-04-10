Цветы вместо пассажиров. "Укрзалізниця" провела акцию в память о погибших в Краматорске

"Жестокое убийство 52 гражданских граждан Украины российской ракетой на железнодорожном вокзале в Краматорске не может быть забыто... От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов до Одессы и от Львова до Запорожья места в поездах под номером 52 будут пустыми, неся по стране нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизни наших граждан, которые были отобраны жестоко и спланированно", – говорится в сообщении.
Компания выразила сочувствие семьям погибших и пообещала "продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан".
По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 52 человека (из них пятеро детей), госпитализированы – 109.
Более 80 раненых из Краматорска лечат в Днепропетровской области, сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Виктория Кулик. Об этом она сказала на брифинге 9 апреля, пишет Общественное.
Среди пациентов 19 детей. 20% пациентов – очень тяжелые. Среди них есть дети с ампутированными конечностями – как нижними, так и верхними.
Пациенты будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации, отметила Кулик.
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.
Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того, как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.