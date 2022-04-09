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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раненых из Краматорска отправляют в Днепропетровскую область

После удара были госпитализированы более 100 человек
После удара были госпитализированы более 100 человек
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Людей, раненых в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области эвакуируют на лечение в Днепропетровскую область. Об этом написал в Telegram вечером 8 апреля глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Восемь "скорых" только что забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и сейчас везут в наши больницы", – написал чиновник.

Еще 25 "скорых", по его словам, едут за ранеными в Краматорск.

"И детей, и взрослых доставляем в разные больницы области. Все медикаменты у нас есть", – добавил Резниченко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, во время обстрела на вокзале было 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться.

Ряд российских пропагандистов успел написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того, как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных. 

По последним данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 52 человека (из них пятеро детей), госпитализированы – 109. 

Теги: Краматорск, Днепропетровская область, раненые, скорая помощь, лечение, Валентин Резниченко, война России против Украины, больницы
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