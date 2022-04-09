Раненых из Краматорска отправляют в Днепропетровскую область

После удара были госпитализированы более 100 человек Фото: Володимир Зеленський / Facebook

"Восемь "скорых" только что забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и сейчас везут в наши больницы", – написал чиновник.

Еще 25 "скорых", по его словам, едут за ранеными в Краматорск.

"И детей, и взрослых доставляем в разные больницы области. Все медикаменты у нас есть", – добавил Резниченко.

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