Раненых из Краматорска отправляют в Днепропетровскую область

"Восемь "скорых" только что забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и сейчас везут в наши больницы", – написал чиновник.
Еще 25 "скорых", по его словам, едут за ранеными в Краматорск.
"И детей, и взрослых доставляем в разные больницы области. Все медикаменты у нас есть", – добавил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как уточнили в Офисе генпрокурора, во время обстрела на вокзале было 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться.
Ряд российских пропагандистов успел написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того, как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.
По последним данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара погибли 52 человека (из них пятеро детей), госпитализированы – 109.