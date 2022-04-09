"44-й черный день". Удар по Краматорску должен стать одним из обвинений против России на трибунале – Зеленский

Зеленский о Краматорске: Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован Фото: president.gov.ua

"Завершается 44-й день нашей обороны от российского вторжения. 44-й черный день. Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах скончались еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей. В больнице остаются еще десятки тяжелораненых", – сказал президент.

Он подчеркнул, что это очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности.

"Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновность России. Агентство "РИА Новости" опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен, еще когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы всем, кто спасался с Донбасса железнодорожным транспортом", – сказал Зеленский.

Он отметил, что все ведущие государства мира уже осудили российский удар по Краматорску.

"Мы ожидаем жесткой, глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно произойдет. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)