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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Войска РФ перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины на следующей неделе

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Зеленский: Следующая неделя будет не менее важной, чем предыдущие
Зеленский: Следующая неделя будет не менее важной, чем предыдущие
Фото: president.gov.ua

На следующей неделе российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного вечером 10 апреля на YouTube-канале Офиса президента.

"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно", – сказал он.

Президент также отметил, что Украина будет добиваться усиления санкций против РФ.

"Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против Российской Федерации. Чтобы была ответственность, чтобы была справедливость. Как бы они ни боялись признать свои ошибки – трагические, страшные ошибки – им придется. Потому что наша смелость и наша правдивость однозначно преобладают. И победят", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

10 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. "Оккупанты осуществляют перемещение батальонно-тактических групп [...] в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей [РФ]", – говорится в сообщении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, война России против Украины
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