Зеленский: Войска РФ перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины на следующей неделе

"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно", – сказал он.

Президент также отметил, что Украина будет добиваться усиления санкций против РФ.

"Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против Российской Федерации. Чтобы была ответственность, чтобы была справедливость. Как бы они ни боялись признать свои ошибки – трагические, страшные ошибки – им придется. Потому что наша смелость и наша правдивость однозначно преобладают. И победят", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube