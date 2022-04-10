Оккупанты перебрасывают войска к границе Украины, возможна активизация боев за Харьков – Генштаб ВСУ

Потери оккупантов в Украине приближаются, по данным ВСУ, к 20 тыс. человек Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонно-тактических групп [...] в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей [РФ]", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что "на слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков".

"Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий. Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, у войск страны-оккупанта есть проблемы с материально-техническим обеспечением.

"Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами", – рассказали в штабе.

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