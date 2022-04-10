Оккупанты перебрасывают войска к границе Украины, возможна активизация боев за Харьков – Генштаб ВСУ

"Враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонно-тактических групп [...] в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей [РФ]", – говорится в сообщении.
Украинские военные отмечают, что "на слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков".
"Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий. Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, у войск страны-оккупанта есть проблемы с материально-техническим обеспечением.
"Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами", – рассказали в штабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение в Украину российских войск началось 24 февраля. На начало апреля ВСУ удалось освободить от оккупантов ряд областей на севере страны. Сейчас захватчики контролируют ряд территорий на юге Украины и на Донбассе. Бои продолжаются.
На 10 апреля, по данным Генштаба ВСУ, противник потерял около 19,3 тыс. человек личного состава, сотни танков и других бронемашин, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем и другой военной техники.