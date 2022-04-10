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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перебрасывают войска к границе Украины, возможна активизация боев за Харьков – Генштаб ВСУ

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Потери оккупантов в Украине приближаются, по данным ВСУ, к 20 тыс. человек
Потери оккупантов в Украине приближаются, по данным ВСУ, к 20 тыс. человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом проинформировал 10 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонно-тактических групп [...] в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей [РФ]", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что "на слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков".

"Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий. Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, у войск страны-оккупанта есть проблемы с материально-техническим обеспечением.

"Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами", – рассказали в штабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/292017803111305

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение в Украину российских войск началось 24 февраля. На начало апреля ВСУ удалось освободить от оккупантов ряд областей на севере страны. Сейчас захватчики контролируют ряд территорий на юге Украины и на Донбассе. Бои продолжаются.

На 10 апреля, по данным Генштаба ВСУ, противник потерял около 19,3 тыс. человек личного состава, сотни танков и других бронемашин, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем и другой военной техники.

Теги: Россия, Харьков, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, граница, Изюм, боеприпасы, вторжение, ВСУ, война России против Украины, войска
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