За сутки российские оккупанты потеряли около 200 человек личного состава, а также 17 танков – Генштаб ВСУ

Об этом 10 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:

Потери российских оккупантов по состоянию на 9 апреля составляли 19,1 тыс. человек личного состава и 705 танков.

Из-за значительных потерь в Украине в РФ пытаются увеличить численность войск за счет личного состава, уволенного со службы еще в 2012 году, а также с помощью вербовки военных из непризнанного Приднестровского региона Молдовы, сообщили 10 апреля в разведке Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.