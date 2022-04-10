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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки российские оккупанты потеряли около 200 человек личного состава, а также 17 танков – Генштаб ВСУ

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За последние сутки российские оккупационные войска потеряли 17 танков, отметили в Генштабе ВСУ
За последние сутки российские оккупационные войска потеряли 17 танков, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери российских оккупационных войск в ходе массированного военного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, составили около 19,3 тыс. человек личного состава.

Об этом 10 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:

  • личный состав ‒ 19 300 человек;
  • танки ‒ 722 единицы;
  • боевые бронированные машины ‒ 1911 единиц;
  • артиллерийские системы – 342 единицы;
  • реактивные системы залпового огня ‒ 108 единиц;
  • средства противовоздушной обороны ‒ 55 единиц;
  • самолеты – 152 единицы;
  • вертолеты – 137 единиц;
  • автомобильная техника ‒ 1384 единицы;
  • корабли и катера ‒ 7 единиц;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами ‒ 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 единиц;
  • специальная техника – 25 единиц;
  • пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов ‒ 4 единицы.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/291767043136381

Потери российских оккупантов по состоянию на 9 апреля составляли 19,1 тыс. человек личного состава и 705 танков.

Из-за значительных потерь в Украине в РФ пытаются увеличить численность войск за счет личного состава, уволенного со службы еще в 2012 году, а также с помощью вербовки военных из непризнанного Приднестровского региона Молдовы, сообщили 10 апреля в разведке Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.

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