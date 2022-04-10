Из-за потерь личного состава и техники оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские в трех областях – Генштаб ВСУ

Личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом проинформировал 10 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В связи с значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.

В то же время, из-за постоянного поступления раненых оккупантов в госпиталях не хватает квалифицированного медицинского персонала, добавили в Генштабе ВСУ.

"Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов", – отмечается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, с Ярославской области (РФ) для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области прибывают ремонтно-восстановительные бригады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)