Из-за потерь личного состава и техники оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские в трех областях – Генштаб ВСУ

Об этом проинформировал 10 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"В связи с значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.
В то же время, из-за постоянного поступления раненых оккупантов в госпиталях не хватает квалифицированного медицинского персонала, добавили в Генштабе ВСУ.
"Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов", – отмечается в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, с Ярославской области (РФ) для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области прибывают ремонтно-восстановительные бригады.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.
По данным Генштаба на утро 9 апреля, потери российских войск достигли 19,1 тыс. человек личного состава, более 700 танков, 1895 боевых бронированных машин, 1363 единицы автомобильной техники.
Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.