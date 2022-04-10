В Херсонской области российские оккупанты готовят агитматериалы для проведения псевдореферендума по созданию "ХНР" – Генштаб ВСУ

Об этом проинформировал 10 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"В городе Новая Каховка (Херсонская область) оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения "референдума" по созданию так называемой "Херсонской народной республики", – говорится в сообщении.
О планах оккупантов провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "ХНР" 12 марта сообщал экс-нардеп, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, который сейчас служит в составе взвода теробороны.
Он отмечал, что оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли они сотрудничать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город регулярными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.