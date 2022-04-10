В Херсонской области российские оккупанты готовят агитматериалы для проведения псевдореферендума по созданию "ХНР" – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты хотят провести "референдум" по созданию так называемой "ХНР", сообщили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Об этом проинформировал 10 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В городе Новая Каховка (Херсонская область) оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения "референдума" по созданию так называемой "Херсонской народной республики", – говорится в сообщении.

О планах оккупантов провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "ХНР" 12 марта сообщал экс-нардеп, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, который сейчас служит в составе взвода теробороны.

Он отмечал, что оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли они сотрудничать.

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