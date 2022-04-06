Зеленский предложил Ирландии принять участие в восстановлении Херсонской области

Зеленский: Украина и Ирландия вместе способны сделать гораздо больше, чем планировало разрушить крупнейшее государство планеты Фото: president.gov.ua

"Уже сейчас следует думать о восстановлении нашей страны. О возобновлении после войны. Мы приглашаем ведущие страны планеты поучаствовать в восстановлении Украины. Понятно, что я приглашаю Ирландию поучаствовать в этом проекте. С удовольствием делаю это. К примеру, в нашей Херсонской области", – сказал он.

Президент отметил умение ирландцев "ценить жизнь и людей, налаживать жизнь в общинах, экономический потенциал".

"Поэтому объединим наши силы и покажем, что Украина и Ирландия вместе способны сделать гораздо больше, чем планировало разрушить крупнейшее государство планеты", – подчеркнул Зеленский.

Он 31 марта призвал Австралию присоединиться к проекту восстановления регионов Украины, в частности присмотреться к побережью Черного и Азовского морей.

5 апреля телеканал CNN сообшил, что Зеленский обратился к 19 парламентам стран мира, пытаясь заручиться поддержкой.

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