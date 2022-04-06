Зеленский предложил Ирландии принять участие в восстановлении Херсонской области

"Уже сейчас следует думать о восстановлении нашей страны. О возобновлении после войны. Мы приглашаем ведущие страны планеты поучаствовать в восстановлении Украины. Понятно, что я приглашаю Ирландию поучаствовать в этом проекте. С удовольствием делаю это. К примеру, в нашей Херсонской области", – сказал он.
Президент отметил умение ирландцев "ценить жизнь и людей, налаживать жизнь в общинах, экономический потенциал".
"Поэтому объединим наши силы и покажем, что Украина и Ирландия вместе способны сделать гораздо больше, чем планировало разрушить крупнейшее государство планеты", – подчеркнул Зеленский.
Он 31 марта призвал Австралию присоединиться к проекту восстановления регионов Украины, в частности присмотреться к побережью Черного и Азовского морей.
5 апреля телеканал CNN сообшил, что Зеленский обратился к 19 парламентам стран мира, пытаясь заручиться поддержкой.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.
В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 5 апреля заявил, что оккупанты готовятся сдать Херсон.