За день ПВО Украины поразило 13 воздушных целей россиян, в том числе три самолета и вертолет

Так, украинские военные поразили:

три самолета;

один вертолет;

пять беспилотных летательных аппаратов;

четыре крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха", – добавили в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)