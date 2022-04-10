За день ПВО Украины поразило 13 воздушных целей россиян, в том числе три самолета и вертолет

Так, украинские военные поразили:
"Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха", – добавили в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 9 апреля, потери российских войск в ходе масштабного вторжения в Украину составляют 19,1 тыс. единиц личного состава, 705 танков, 151 самолет, 136 вертолетов и множество другой техники.