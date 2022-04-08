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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Самолетом Медведчука заблокировали взлетную полосу в Жулянах – Данилов

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Данилов: Если рашисты не оставят суицидальных намерений, частный борт путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей
Данилов: Если рашисты не оставят суицидальных намерений, частный борт путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Частным самолетом нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука заблокировали взлетно-посадочную полосу аэропорта Киев в Жулянах. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в Facebook 7 апреля.

"Имущество предателя Медведчука уже работает в защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный борт путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу", – написал он. 

Самолет был заранее арестован по решению СНБО о санкциях против Медведчука, отметил секретарь СНБО.

"Воздушные ворота столицы на надежном замке, мимо наших сил обороны и пчелы без разрешения не пролетят", – добавил он, посетив аэропорт. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1406858059728440


Контекст:

Украинские правоохранители разыскивают Медведчука. 18 марта суд разрешил его арест. 

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда").

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кум президента РФ Владимира Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он объявлен в розыск, отметила "Украинская правда". По данным источников издания, правоохранители считают, что Медведчук сейчас скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников на территории Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, самолет, аэропорт, Жуляны, самолеты, война России против Украины, имущество, Алексей Данилов
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