Самолетом Медведчука заблокировали взлетную полосу в Жулянах – Данилов

"Имущество предателя Медведчука уже работает в защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный борт путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу", – написал он.

Самолет был заранее арестован по решению СНБО о санкциях против Медведчука, отметил секретарь СНБО.

"Воздушные ворота столицы на надежном замке, мимо наших сил обороны и пчелы без разрешения не пролетят", – добавил он, посетив аэропорт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



