Недвижимость, снегоходы, автомобили и более 300 картин. Суд арестовал активы жены Медведчука

6 апреля сотрудники Департамента стратегических расследований НПУ и киберполиции провели обыски в недвижимости, зарегистрированной на предприятие, владельцем которого является Марченко.

"Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили. Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество", – отметили в релизе.

Арестованные активы будут переданы в управление в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", – добавили в полиции.