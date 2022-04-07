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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Недвижимость, снегоходы, автомобили и более 300 картин. Суд арестовал активы жены Медведчука

Арестованные активы Марченко будут переданы АРМА
Арестованные активы Марченко будут переданы АРМА
Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

Суд разрешил арестовать активы, конечным бенефициаром которых является Оксана Марченко, супруга сбежавшего нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом 7 апреля в Telegram сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

6 апреля сотрудники Департамента стратегических расследований НПУ и  киберполиции провели обыски в недвижимости, зарегистрированной на предприятие, владельцем которого является Марченко.

"Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили. Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество", – отметили в релизе.

Арестованные активы будут переданы в управление в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", – добавили в полиции.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда").

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он объявлен в розыск, отметила "Украинская правда". По данным источников издания, правоохранители считают, что Медведчук сейчас скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников на территории Украины.

18 марта суд разрешил арест Медведчука. ГБР объявило его в розыск.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, недвижимость, бенефициар, война России против Украины, Национальная полиция, уголовное производство, Оксана Марченко, АРМА
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