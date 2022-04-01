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Золото, мрамор, советский автомат с водой за три копейки и оленьи рога. Как выглядит резиденция Медведчука в Карпатах. Видео и фото

   
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Территория резиденции составляет 120 га, на фото главный дом
Территория резиденции составляет 120 га, на фото – главный дом
Скриншот: slidstvo info / YouTube

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли резиденцию кума президента РФ Владимира Путина – нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в селе Ждениево Закарпатской области. Сюжет о том, как выглядит резиденция, был обнародован 31 марта.

Территория огороженного забором участка настолько большая, что ее "тяжело обойти за один день", отмечают журналисты – площадь составляет 120 га. Там есть несколько домов, пруды и отгороженная забором горная река.

Главный дом – деревянный дворец на несколько этажей. Там есть бассейн, джакузи, лифт, тренажерный зал. В декоре – дерево, золото, многометровые люстры и эксклюзивные часы от испанского бренда Soher. Камин тоже позолочен. Рядом висит дискошар. 

Также есть дом, который называют гостевым. Там в декоре основной акцент – на мраморе. И в главном, и в гостевом домах много рогов. Оленьи и лосиные рога использованы в качестве декора – они там на стенах, на люстрах и просто под потолком. В главном доме на них развесили гирлянды – журналисты предполагают, что там отмечали Новый год и праздничные украшения до сих пор не сняли.

Также на стенах домов есть шкуры убитых медведей и игрушечная железная дорога. 

Кроме того, в главном доме на первом этаже установлен советский автомат с газированной водой: обычная вода – одна копейка, ситро и лимонад "Буратино" – три копейки. 

Резиденцию охраняет полиция.

В марте журналисты "Слідство.Інфо" показывали имение Медведчука недалеко от Пущи-Водицы и "золотой" вагон, подаренный его супругой Оксаной Марченко. 

Контекст:

Украинские правоохранители разыскивают Медведчука. 18 марта суд разрешил его арест. 

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда").

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кум президента РФ Владимира Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он объявлен в розыск, отметила "Украинская правда". По данным источников издания, правоохранители считают, что Медведчук сейчас скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников на территории Украины. 

видео

Видео: slidstvo info / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, Карпаты, резиденции, Закарпатская область, дворец, лифт, дом
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