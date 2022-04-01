Золото, мрамор, советский автомат с водой за три копейки и оленьи рога. Как выглядит резиденция Медведчука в Карпатах. Видео и фото

Территория огороженного забором участка настолько большая, что ее "тяжело обойти за один день", отмечают журналисты – площадь составляет 120 га. Там есть несколько домов, пруды и отгороженная забором горная река.

Главный дом – деревянный дворец на несколько этажей. Там есть бассейн, джакузи, лифт, тренажерный зал. В декоре – дерево, золото, многометровые люстры и эксклюзивные часы от испанского бренда Soher. Камин тоже позолочен. Рядом висит дискошар.

Также есть дом, который называют гостевым. Там в декоре основной акцент – на мраморе. И в главном, и в гостевом домах много рогов. Оленьи и лосиные рога использованы в качестве декора – они там на стенах, на люстрах и просто под потолком. В главном доме на них развесили гирлянды – журналисты предполагают, что там отмечали Новый год и праздничные украшения до сих пор не сняли.

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Фото: slidstvo.info Главный дом резиденции Фото: slidstvo.info Фото: slidstvo.info Фото: slidstvo.info Фото: slidstvo.info Часы от испанского бренда. Стоимость такой модели стартует от 300 тыс. грн Фото: slidstvo.info Бассейн Фото: slidstvo.info Фото: slidstvo.info Лифт Фото: slidstvo.info Фото: slidstvo.info Фото: slidstvo.info Гостевой дом Фото: slidstvo.info Фото: slidstvo.info

Также на стенах домов есть шкуры убитых медведей и игрушечная железная дорога.

Кроме того, в главном доме на первом этаже установлен советский автомат с газированной водой: обычная вода – одна копейка, ситро и лимонад "Буратино" – три копейки.

Резиденцию охраняет полиция.

В марте журналисты "Слідство.Інфо" показывали имение Медведчука недалеко от Пущи-Водицы и "золотой" вагон, подаренный его супругой Оксаной Марченко.