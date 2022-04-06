Связанный с Медведчуком пророссийский политолог Погребинский покинул Украину – СМИ

Погребинский часто присутствовал в эфирах российских и пророссийских каналов, в том числе был гостем пропагандиста из РФ Владимира Соловьева Фото: zn.ua

По данным источника, 4 апреля Погребинского видели в Будапеште, где он поселился в гостинице.

Сегодня, 6 апреля, политолог покинул отель и уехал в направлении аэропорта. По словам источника ZN.UA, Погребинский во время разговора с сестрой рассказал, что якобы едет в Гамбург.

Издание опубликовало фотографии Погребинского, садящегося в такси в Будапеште, а также с чемоданами, вероятно, в помещении гостиницы.