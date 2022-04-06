Связанный с Медведчуком пророссийский политолог Погребинский покинул Украину – СМИ

По данным источника, 4 апреля Погребинского видели в Будапеште, где он поселился в гостинице.
Сегодня, 6 апреля, политолог покинул отель и уехал в направлении аэропорта. По словам источника ZN.UA, Погребинский во время разговора с сестрой рассказал, что якобы едет в Гамбург.
Издание опубликовало фотографии Погребинского, садящегося в такси в Будапеште, а также с чемоданами, вероятно, в помещении гостиницы.
Погребинский часто присутствовал в эфирах российских и пророссийских каналов, в том числе был гостем пропагандиста из РФ Владимира Соловьева.
26 марта "Украинская правда" информировала со ссылкой на разные источники, в том числе в прокуратуре Киева, что в отношении Погребинского проводятся следственные действия.
По некоторым данным, во время обыска у Погребинского, который является основателем и руководителем общественной организации "Киевский центр политических исследований и конфликтологии", "были выявлены сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина".
27 марта военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко сообщил о задержании Погребинского. По его данным, политолога задержали после обыска и подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.
29 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла информацию о задержании Погребинского.